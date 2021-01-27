100-летие со дня рождения знаменитого "черного генерала", личного врага Гитлера, разведчика-диверсанта Даяна Мурзина в республике отметили скромно. На здании бывшего педучилища в Кушнаренково, где он учился до войны, установили мемориальную доску, в школах его родного Бакалинского района провели уроки мужества. На доме, где Мурзин жил в Уфе, до сих пор нет памятной доски, а в парке Победы - бюста. Словно желая компенсировать информационный вакуум, пользователи соцсетей опубликовали многочисленные посты о герое, где вперемешку с выдержками из Википедии пересказали факты из фильма Радика Кудоярова "Черный генерал", показанного на телеканале "Россия" в 2003 году. Многие наверняка пересмотрели его, благо, кинолента есть в свободном доступе. Подготовка к съемкам, по словам режиссера, заняла несколько лет, в течение которых было собрано столько информации, что она просто не вместилась бы в отведенный хронометраж. Да и не все можно было обнародовать. Сегодня только для читателей "РГ-Неделя" Радик Кудояров рассказывает о том, что осталось за кадром, но важно для понимания личности Даяна Мурзина.

Герои бывают разные

- Мы снимали в Англии, Германии, Чехии и России. Кадры кинохроники, которые сегодня тиражируют на разных теле- и интернет-ресурсах без ссылки на мой фильм, буквально по крохам собирались в разных архивах.

С Даяном Баяновичем нас сблизило не только тесное общение, но и совместная поездка по местам боев его партизанской бригады имени Яна Жижки, в Чехии и Словакии. Я своими глазами видел, как к нему там относятся. Он был дорогим гостем. Бывшие партизаны забирали ночевать к себе домой Даяна Баяновича, который порывался уйти в гостиницу. Вроде бы так и должно быть, мы к этому привыкли, но менталитет жителей тех стран иной, и такое поведение о многом говорит.

Герои бывают разные. Кто-то становится им, закрыв собой вражеский дзот или направив горящий самолет на колонну противника. Даян Мурзин же совершал героические поступки на протяжении всего своего боевого пути. Это было не безрассудство, не фатализм, а совершенно осознанное поведение - он умел просчитывать, что же будет в итоге.

"Черный генерал" не раз попадал в критические ситуации, но находил из них выход. В фильме я привожу только один пример: как он сам себя прооперировал, вынув из ноги пулю, но подобных случаев было немало. Есть до сих пор не рассказанные истории. Одна из них касается подготовки и непосредственного участия партизан Даяна Мурзина в операции по захвату известного военного преступника. И если я когда-нибудь напишу сценарий игрового фильма, то включу в него эти эпизоды. Кстати, вся его послевоенная биография говорит о том, что он - цельная натура.

Есть такая профессия...

Даян Мурзин был профессионалом высокого класса, он прошел три разведшколы. Чтобы понимать, чему там учили, достаточно рассказать об экзамене. Надо было проникнуть на действующий завод и украсть печать директора. Если не сможешь, то провалишь экзамен, сможешь - сдашь, но директор завода пойдет под суд. Экзамен он выдержал.

В тылу врага приходилось действовать под разными именами, например, Юрий. Да и разведданные добывались под разными легендами. Так, одно из заданий в тылу врага Мурзин выполнял под видом коммивояжера: вместе с напарницей ездил по деревням и торговал разным барахлом. После второй спецподготовки его забросили на территорию оккупированной Молдавии, где он успешно выполнял задачи до полного ее освобождения.

Одна разведшкола, куда он попал, находилась в Святошино под Киевом и была непосредственным образом связана с Башкирией, с селом Кушнаренково. Там, в особняке Топорнина, работала объединенная партшкола исполкома Коминтерна. Курсантами были молодые немцы, чехи, болгары, словаки, итальянцы, французы, которых после прохождения курсов по разведывательно-диверсионной работе и организации партизанского движения забрасывали в страны, откуда они родом. Обучали их опытные подпольщики, например, жена Феликса Дзержинского Софья, мать будущего убийцы Троцкого Каридад Меркадер.

От школы Коминтерна в Кушнаренково остались одни руины. Январь 2021 года. Фото: Гульназ Данилова

После того как Коминтерн официально распустили, а фронт продвинулся на запад, школу в Кушнаренково закрыли, и подобную, с прежней инфраструктурой и программами, организовали в Святошино. Обучение вели те же преподаватели. Группу, в которую попал Даян Мурзин, готовили к заброске в Богемию и Моравию. Откровенно говоря, никто не горел желанием туда отправляться, они были первыми. Их смело можно называть смертниками, и вот почему. Богемия и Моравия находились под протекторатом Германии, население было довольно лояльно немцам в отличие, например, от Словакии, где партизанское движение активно поддерживалось обществом с первых дней войны. Тем не менее именно там Даяну Мурзину удалось собрать под своим началом 600 человек, наводивших ужас на врага.

Почти детективная история

Мурзину-партизану и освободителю (недаром он стоял во время победного праздничного митинга на одной трибуне с будущим руководителем Чехословакии Клементом Готвальдом) в Чехословакии воздали почести: он герой этой страны, его имя присвоено площадям и улицам в 16 городах. Логично, что его следовало официально признать героем и на своей Родине. О присвоении ему звания Героя СССР ходатайствовали неоднократно, но тщетно. Одну из таких попыток предприняли и мы с Яном Ондровчаком, соратником Даяна Баяновича, который нас и познакомил.

Мы договорились, что Ян соберет ходатайства от четырех чешских ветеранских организаций и пришлет письмом на имя президента Владимира Путина через наше посольство в Чехии в российский МИД, а оттуда бумагу передадут в Министерство обороны РФ. Когда письмо пришло, мне позвонили из минобороны и сказали, что могу его забрать. Но в тот день я улетал в командировку и сказал, что заеду за письмом через неделю. По возвращении узнал, что письмо, адресованное лично мне, забрали "товарищи из Башкирии". Оно бесследно исчезло. Таким образом, ни письма, ни звания!

Даже сейчас, когда речь заходит об исторической справедливости в отношении Даяна Баяновича, есть еще те, кто безо всякой конкретики повторяет заезженную "мантру", что ему не присвоили Героя из-за вопросов к его биографии. Это не более чем сплетни, и я не буду вдаваться в подробности. А спрошу лишь об одном: разве человека с сомнительной биографией включают в состав официальной делегации РФ, в 2005 году сопровождавшей президента России в Братиславе на саммите Путин - Буш? Разве такого человека приглашают на официальное мероприятие под эгидой Евросоюза по случаю Дня Победы, где он с высокой трибуны выступает с речью? Знаю об этом, потому что случайно встретил его в центре Праги сразу после выступления.

Даян Мурзин и Радик Кудояров были добрыми друзьями. Июль 2007 года. Фото: Из личного архива Радика Кудоярова

Мало кто знает, но именно Даяна Мурзина выбрали в качестве миротворца, когда надо было нивелировать последствия событий, произошедших в 1968 году в Чехословакии. В Кремле хорошо знали, насколько велик авторитет "черного генерала" у чехов и словаков, что люди будут прислушиваться к его словам. Мурзин ездил по городам, выступал на предприятиях перед людьми, которых сложившаяся ситуация совершенно не радовала. Он рисковал своей репутацией, но справился с непростой миссией. И он сделал это, после того как подвергся настоящей травле и мог обоснованно отказаться. Потому что думал не о своей репутации, а о стране, которой всегда служил.

О жизни и смерти, а еще - о любви

Если кто-то думает, что после войны Даяна Мурзина носили на руках, то глубоко ошибается. Он долго скитался с семьей по съемным углам. У него было много завистников и недоброжелателей, которые однажды довели Даяна Баяновича до самого крайнего отчаяния. К счастью, его состояние очень чутко понимала супруга Надежда Павловна. Она написала о том, что происходит, в ЦК КПСС. Письмо передала через проводницу поезда, объяснив, что речь идет о жизни и смерти. К счастью, бумага дошла до адресатов. И только после этого травля прекратилась, а после вмешательства Сидора Ковпака Даяну Мурзину выделили отдельную квартиру.

Надежда и Даян Мурзины были словно судьбой предназначены друг другу. Познакомились в Моравии, когда она буквально свалилась ему на голову, неудачно высадившись из подбитого самолета. Надежда была тяжело ранена и контужена. Даян Мурзин фактически спас ее во время войны, а она его - после, сражаясь за него так, как он сам когда-то сражался за Родину. И спасла.

Кстати

Даян Мурзин закончил войну в звании майора и генералом себя никогда не называл. "Черным генералом" его назвали немцы - герой отпустил черную, как смоль, бороду, чтобы казаться старше своих 23 лет. Враг справедливо полагал, что только генерал мог командовать партизанскими соединениями, которые выводили из строя десятки воинских эшелонов, захватили аэродром с 18 боевыми самолетами, подбили 19 танков, более 200 автомашин, взорвали 19 железнодорожных мостов, убили и ранили свыше 4000, взяли в плен 245 солдат и офицеров гитлеровской армии.