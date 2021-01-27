Российский и сирийский университеты начинают онлайн-обмен

Нижегородский государственный лингвистический университет (НГЛУ) имени Добролюбова и государственный университет Алеппо подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет взаимовыгодным. Сирийские преподаватели будут учить ребят с Волги арабскому, а российские сирийцев - русскому.

Госуниверситет Алеппо - второй по величине в Сирии после Дамасского. Взаимодействие со странами арабского мира - один из трендов международной политики Российской Федерации. Поэтому так важны завязавшиеся контакты. "Университет Алеппо теперь выступает нашим стратегическим партнером. Мероприятия, которые предусмотрены соглашением, актуальны для обоих вузов, поскольку это обмен студентами, преподавателями, реализация совместных учебных планов, учебных программ, участие в конференциях, исследовательских проектах, обмен публикациями, научными и методическими материалами с целью их внедрения в учебный процесс по русскому и арабскому языкам", - цитирует ректора НГЛУ Жанну Никонову пресс-служба вуза.

По словам директора Института русского языка НГЛУ Наталии Макшанцевой, у новых партнеров иняза есть Институт языков, в котором преподают и русский язык. Но в этом Институте пока нет кафедры русского языка. Поэтому НГЛУ планирует открыть в Алеппо Центр русского языка. В нем будут проводить мастер-классы и курсы повышения квалификации преподавателей русского языка педагоги НГЛУ.

"В свою очередь университет Алеппо будет помогать нам осваивать методику преподавания арабского языка", - говорит Наталия Макшанцева. Кстати, в НГЛУ есть уникальная программа, аналогов которой нет в других гуманитарных вузах. Это "Русский язык как иностранный с арабским и английским языками".

В последние годы в Нижегородском лингвистическом университете увеличилось количество студентов из арабских стран, которые проходят обучение на подготовительном факультете Института Русского языка, чтобы потом поступать в НГЛУ и другие вузы России. Обучение ведется по четырем направлениям: гуманитарное, медико-биологическое, экономическое и естественно-научное.

Совместная работа двух университетов - российского и сирийского - начинается в онлайн-формате.