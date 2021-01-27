В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы

В Прикамье судом признана виновной 35-летняя жительница города Красновишерска в совершении преступлений, предусмотренных статьей № 226 УК РФ (хищение боеприпасов) и № 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденная незаконно проникла внутрь жилища потерпевшего (бывшего сожителя). Находясь в квартире, злоумышленница похитила патронташ с 16 патронами к охотничьему ружью 16-го калибра. В дальнейшем она сообщила сотрудникам полиции о том, что мужчина угрожал ей убийством.

Суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.