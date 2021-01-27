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27.01.2021 21:22
Рубрика: Общество

На урок по фото

"Умная" система в самарской школе распознает лица и измеряет температуру
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
В одной из самарских школ запустили пилотный проект - установили систему распознавания лиц на турникеты.

Чтобы попасть в самарскую школу N 41, надо на секунду снять маску и посмотреть в камеру. Этого времени для нее будет достаточно, чтобы уловить лицо человека, которое тут же распознает система идентификации. Одновременно тепловизор, встроенный в рамку (арочный металлодетектор), зафиксирует температуру ребенка или сотрудника школы. На турникете загорится зеленая лампочка и он откроется, только если температура входящего нормальная и его фотография есть в базе данных учебного заведения.

В школах Кургана появились аппараты для обработки рук и распознавания лиц

Четырех турникетов и восьми камер (по четыре на вход и выход) достаточно, чтобы по утрам и после уроков в школьном вестибюле не было "пробок". Пока в базу данных занесены только сотрудники школы и ученики. Когда особый режим в условиях пандемии будет снят и родителям, как и прежде, разрешат заходить в школу (сейчас действует полный запрет), то их также сфотографируют, а изображения добавят в систему.

В департаменте информтехнологий и связи Самарской области рассказали, что похожие системы в некоторых российских школах работают, но именно такая - способная одновременно измерять температуру входящих людей и анализировать данные - первая. Школа стала более безопасной и защищенной, все родители довольны. Все оборудование - отечественное. Один такой комплекс обойдется бюджету примерно в 1,7 миллиона рублей.

Между тем

Как уже писала "РГ", впервые школьная биометрическая система распознавания лиц была установлена в 2018 году в пермской школе "Мастерград". С тех пор все учащиеся, а также педагоги и даже родственники школьников, проходят в школу через специально оснащенный турникет. Система доказала свою эффективность, в планах муниципалитета - оснастить такими турникетами большинство школ краевого центра к 2021-2022 учебному году.

Подготовила Инесса Суворова, Пермь

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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