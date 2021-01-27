В одной из самарских школ запустили пилотный проект - установили систему распознавания лиц на турникеты.

Чтобы попасть в самарскую школу N 41, надо на секунду снять маску и посмотреть в камеру. Этого времени для нее будет достаточно, чтобы уловить лицо человека, которое тут же распознает система идентификации. Одновременно тепловизор, встроенный в рамку (арочный металлодетектор), зафиксирует температуру ребенка или сотрудника школы. На турникете загорится зеленая лампочка и он откроется, только если температура входящего нормальная и его фотография есть в базе данных учебного заведения.

Четырех турникетов и восьми камер (по четыре на вход и выход) достаточно, чтобы по утрам и после уроков в школьном вестибюле не было "пробок". Пока в базу данных занесены только сотрудники школы и ученики. Когда особый режим в условиях пандемии будет снят и родителям, как и прежде, разрешат заходить в школу (сейчас действует полный запрет), то их также сфотографируют, а изображения добавят в систему.

В департаменте информтехнологий и связи Самарской области рассказали, что похожие системы в некоторых российских школах работают, но именно такая - способная одновременно измерять температуру входящих людей и анализировать данные - первая. Школа стала более безопасной и защищенной, все родители довольны. Все оборудование - отечественное. Один такой комплекс обойдется бюджету примерно в 1,7 миллиона рублей.

Между тем

Как уже писала "РГ", впервые школьная биометрическая система распознавания лиц была установлена в 2018 году в пермской школе "Мастерград". С тех пор все учащиеся, а также педагоги и даже родственники школьников, проходят в школу через специально оснащенный турникет. Система доказала свою эффективность, в планах муниципалитета - оснастить такими турникетами большинство школ краевого центра к 2021-2022 учебному году.

Подготовила Инесса Суворова, Пермь