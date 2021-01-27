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27.01.2021 06:52

Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Западная Сибирь" в 2020 году выпустила продукции на 800 млн рублей

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО, филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") подвела итоги работы за 2020 год. Общий объем выпущенной продукции в денежном выражении составил 800 млн рублей.

Основным направлением производственной деятельности ЦБПО является выпуск специализированных изделий и оборудования для выполнения работ по ремонту и обслуживанию нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов в организациях системы "Транснефть". Среди востребованной продукции - устройства "Фугу" со сменными одноразовыми герметизирующими оболочками для перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также герметизаторы резинокордные, поршни-разделители, компенсаторы давления для клиновых задвижек, муфты, сифонные краны, мягкие монтажные полотенца для укладки труб в траншеи. Общая номенклатура выпускаемых изделий включает 235 наименований. За 2020 год ЦБПО изготовила 12 тысяч единиц различных типов продукции.

Также в отчетный период ЦБПО выполнила капитальный ремонт 45 клиновых и шиберных задвижек по заявкам от организаций системы "Транснефти". Производственные мощности базы позволяют ремонтировать задвижки различного диаметра - от 300 до 1200 мм - и продлевать срок их безопасной эксплуатации до десяти лет. Кроме того, в 2020 году филиал осуществлял восстановление поршней-разделителей, обратных затворов и пробковых многоходовых кранов.

Справка

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) входит в структуру АО "Транснефть - Западная Сибирь". Это единственное предприятие системы "Транснефть", на базе которого проводится капитальный ремонт запорной арматуры для магистральных трубопроводов. Общая площадь производственных цехов ЦБПО составляет порядка 4 тысяч кв. м. Также на базе филиала действует Аттестационный учебный центр, где проводится обучение и ведомственная аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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