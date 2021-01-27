В ГТРК "Новосибирск" подвели итоги третьего сезона межрегионального детского литературного конкурса "Сибирские сказки".

В 2020 году в столицу Сибири свои волшебные истории отправляли школьники Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тамбовской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Бурятии, Башкортостана, Читы, Архангельска, Тобольска, Набережных Челнов, Ярославля, Калининграда, Нижнего Новгорода, Брянска, Ростовской, Владимирской и Томской областей, Барнаула, Омска и даже Донецка. Самыми активными участниками, конечно, были юные авторы из Новосибирска и Новосибирской области. Произведения победителей и финалистов вошли в третий сборник "Сибирских сказок".

Победителями конкурса стали две сибирячки и автор из Нижнего Новгорода.

В номинации "Молодые сказочники" жюри присудило победу Екатерине Черкасовой за "Зимнюю сказку". По словам Кати, идея возникла у нее в новогоднюю ночь, когда она гуляла по территории нижегородского Кремля.

Среди юных сказочников лучшей стала Арина Сайц с трогательной историей об искренней любви ребенка к природе "И все же это сокровище!" Читать Арина научилась в четыре года, а уже в шесть лет впервые попробовала писать. Признается, что хочет сделать этот мир чуточку добрее.

А в категории "Сибирские сказки маленьких сказочников" победила Антонина Казак со сказкой "Снегушонок". Это удивительная история о выдуманном Антониной необычном мохнатом лягушонке, который ищет своих родителей.

С работами победителей и финалистов конкурса можно ознакомиться на сайте ГТРК "Новосибирск" в разделе "Сибирские сказки".

Прямая речь

Игорь Павлов, директор ГТРК "Новосибирск":

- Я очень рад, что наш конкурс состоялся, несмотря на все трудности прошлого года - это и пандемия, дистанционное обучение, изоляция, различные ограничения, которые коснулись, пожалуй, каждого. Но участники конкурса, равно как и герои их историй, достойно прошли все испытания. Более того, география Сибирских сказок в 2020 вновь расширилась, свои работы присылали юные авторы от Калининграда до Читы. Хочу поблагодарить всех за участие и за стремление к творчеству. И, как председатель жюри, заявляю: четвертому сезону "Сибирских сказок" быть! Ждем новые творческие работы.