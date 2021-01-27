На Алтае на Чуйский тракт сошла лавина

В Красногорском районе Алтайского края на участок федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" сошла лавина. По предварительным данным, пострадавших нет.

Снежная масса перекрыла дорогу.

- На оперативных работах задействовано пять единиц техники: три трактора МТЗ, ротор и автогрейдер, - сообщает ФКУ Упрдор "Алтай". - Дорожники обеспечили проезд в обоих направлениях.

Автомобилистов просят быть осторожнее при планировании поездок в горной местности. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения лавиноопасных районов.