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27.01.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

На Алтае на Чуйский тракт сошла лавина

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Красногорском районе Алтайского края на участок федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" сошла лавина. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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Снежная масса перекрыла дорогу.

- На оперативных работах задействовано пять единиц техники: три трактора МТЗ, ротор и автогрейдер, - сообщает ФКУ Упрдор "Алтай". - Дорожники обеспечили проезд в обоих направлениях.

Автомобилистов просят быть осторожнее при планировании поездок в горной местности. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения лавиноопасных районов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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