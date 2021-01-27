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27.01.2021 13:48
Рубрика: Общество

На юбилейную зимовку на Алтай прилетело рекордное число лебедей

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае 27 января отметили 100-летие первого упоминания о зимовке лебедей-кликунов на незамерзающих озерах. Об этом удивительном природном явлении, когда лебеди летят зимовать не в теплые страны, а в Сибирь, впервые упомянул известный натуралист и писатель Виталий Бианки. А спустя сто лет в единственном в России лебедином заказнике насчитали рекордное количество зимующих птиц - почти полторы тысячи.
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

- Виталий Бианки с 1918 по 1922 годы жил в Бийске, - рассказал корреспонденту "РГ" вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель. - Он принимал активное участие в создании Бийского краеведческого музея, читал лекции по орнитологии, участвовал в работе местного Общества любителей природы. И вот недавно исследователи нашли в его записях упоминание, что 27 января 1921 года ему для изготовления чучела принесли лебедя, добытого на реке Кокша. Эта река берет начало из незамерзающего озера Светлого, и сейчас эти водоемы входят в наш известный заказник "Лебединый", где ежегодно зимует большое количество птиц.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Специалисты заказника говорят, что с каждым годом лебедей-кликунов становится все больше. Увеличению популяции способствуют теплые зимы и то, что пернатых постоянно подкармливают. Птицы зимуют не только на озере Светлое. В крае есть еще несколько небольших водоемов, где вода обычно не замерзает. Правда, в сильные морозы лед сковывает эти полыньи, и лебедям приходиться тесниться на озере Светлом. По мнению Алексея Эбеля, популяция зимующих птиц на этом водоеме уже почти предельная. "Лебеди не социальные птицы, они не любят большого скопления соплеменников, лишь на зимовке вынужденно собираются большими группами", - подчеркнул он.

- В этом году орнитологи насчитали более 1,4 тысячи птиц, зимующих в заказнике, что на 80 особей больше, чем в прошлом году, - пояснил егерь заказника "Лебединый" Алексей Солдатов. - В первые дни нового года морозы у нас стояли под 40 градусов, и не замерзшим осталось только Светлое. Вот тогда сюда и слетелись все лебеди и утки. А когда потеплело, осталось около 700, остальные вернулись на подтаявшие полыньи в других водоемах.

В заказнике птиц подкармливают овсом. По словам Алексея Солдатова, в морозы уходило по шесть-семь мешков овса в день, сейчас хватает четырех. Помогают с подкормкой и волонтеры. А на полынье реки Бия возле ТЭЦ Бийска, где в последние годы зимуют около 200 белоснежных красавцев, лебедей кормят неравнодушные горожане. "Главное, чтобы туристы не давали птицам хлеб и чипсы, от такой пищи они могут погибнуть", - говорят орнитологи.

Озеро Светлое давно стало местом притяжения туристов. Здесь оборудовали просмотровую площадку и от желающих полюбоваться красотой грациозных лебедей нет отбоя. Даже в сильные морозы в начале января в заказник ежедневно приезжали до полутора тысяч человек. Популярность у туристов набирает и Бийская полынья, но эта площадка пока не оборудована. Горожане надеются, что местные власти оценят туристический потенциал лебединой зимовки и обустроят здесь смотровую зону.

Фото: Нина Рузанова/ РГ
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