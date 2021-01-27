Омичи усовершенствовали конструкцию лука

Омские ученые запатентовали конструкцию лука для стрельбы. Благодаря модернизации он стал компактнее и легче. Но при этом возросла его мощность и точность попадания в цель.

Идея усовершенствовать лук пришла в голову Александру Болштянскому, который является не только профессором ОмГТУ, но и заядлым охотником.

- Пострелять, в том числе из лука, я любил еще в детстве, как и многие мальчишки. Повзрослев, увлекся охотой. Но со временем стал разочаровываться в огнестрельном оружии. Особенно в нарезном, - отмечает Александр Болштянский. - Считаю, что применять его на охоте неспортивно. Если на выстрел из гладкоствольного ружья, животное еще может среагировать, услышав щелчок, то пуля, выпущенная из винтовки или карабина с оптическим прицелом с расстояния четырехсот метров, не дает ему никакого шанса спастись. Зверь не видит и не слышит стрелка. Это уже не охота, а убийство. Мой брат, работающий на Крайнем Севере, рассказывал, что местные охотники считают позором брать медведя огнестрелом. Рогатина, топор, нож - вот инструмент настоящего медвежатника. Я с этим полностью согласен, поэтому перешел на метательное оружие.

Между тем стрелять из лука - дело довольно непростое. Чтобы мастерски попадать в "десятку", требуются годы тренировок. У промахов - немало объективных причин. Это и сравнительная тяжесть лука и то, что максимальная сила воздействует на стрелу в начале пуска, заставляя ее колебаться. Поэтому каждая из десяти выпущенных стрел полетит по-разному.

- Нам удалось на двадцать сантиметров уменьшить габариты лука и добавить ему мощности, - поясняет Александр Болштянский. - Компактность достигается и за счет конструкции плеч лука, концы которых сначала находятся в сложенном состоянии, а при натяжении тетивы распрямляются. А устройство рычагов, дает возможность развить силу не в точке пуска стрелы, а когда она уже начала движение. Это позволяет повысить не только мощность выстрела, но и добавить ему точности.

На счету омских ученых уже с десяток изобретений, в их числе традиционные, но снабженные оригинальными аксессуарами луки. И рычажно-пружинные луки, у которых гибкие плечи заменены системами рычагов, пружин и блоков. Прицел позволяет производить быструю настройку на разные дистанции. Оригинальный механизм фиксации стрелы дает возможность натянуть тетиву заранее и ходить по лесу с готовым к выстрелу луком. Еще один "эксклюзив" - оригинальная форма наконечника и устройство хвостовой части стрелы, стабилизирующие ее полет.

Получат ли инновации спортивную жизнь, сказать сложно.

- Олимпийский вид спорта предусматривает использование классических луков. Пока не решен вопрос даже с блочными луками, которые выпускаются давным-давно, - поясняет декан факультета физической культуры СибГУФК Ольга Галева. - Однако разработанные нами инновационные стрелы, прицелы и стабилизаторы на соревнованиях, использовать можно.

По словам ученых, конструкция достаточно проста и позволяет сделать лук в домашних условиях. Правда, для этого нужен подходящий материал. Палисандр, который издавна применяют индейцы, в Сибири не растет. Но если березу или сосну пропитать рыбьим клеем, которым пользовались древние охотники, материал приобретет нужные свойства.

Кстати

Омские изобретатели разработали конструкцию стрелы, способную обездвижить животное или крупную птицу, не причиняя им вреда. Это может пригодиться орнитологам и зоологам.