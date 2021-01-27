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27.01.2021 06:50
Рубрика: Спорт

Справка для звезды

"РГ" выяснила возраст хоккеиста Андрея Свечникова
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 16(8367)
Недавно на одном из спортивных порталов вышло интервью с Айратом Мирхановым - одним из первых тренеров игрока НХЛ Андрея Свечникова. Поскольку Андрей родился в Барнауле и первые шаги в большой хоккей сделал именно здесь, интервью привлекло повышенное внимание местных любителей спорта. Особенно зацепил следующий фрагмент беседы журналиста с тренером:
Алтайские болельщики внимательно следят за успехами Андрея Свечникова. Фото: Елена Руско/ ТАСС Алтайские болельщики внимательно следят за успехами Андрея Свечникова. Фото: Елена Руско/ ТАСС
Алтайские болельщики внимательно следят за успехами Андрея Свечникова. Фото: Елена Руско/ ТАСС

"Всю карьеру Андрея сопровождают слухи, что он "переписанный". Вас это не раздражает?

- Конечно, раздражает, потому что это глупость. Мы же видели, как он развивался. Есть пубертатный период - природу же не обманешь. Он не самый последний и не самый первый стал развиваться. Я на сто процентов уверен, что никто его не "переписывал". По возрасту бывают ребята, которые развиваются раньше, но это не про Андрея. Это говорят люди, которые завидуют".

Фото: Анна Шепелева/РГ
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Тема "переписанного", или, как еще говорят, "битого" возраста в молодежном спорте, в том числе игровых видах, это проблема общемировая. Мы провели собственное расследование по поводу даты рождения Андрея Свечникова.

Для начала мы связались с первым в жизни Андрея детским тренером Владимиром Николаевым. Он сейчас работает в Китае - учит местных мальчишек азам хоккея. Но часто общается с родителями братьев Свечниковых и в курсе всех хоккейных дел Андрея и его старшего брата Евгения. Откуда эти разговоры про переписанный возраст, спросили мы у Николаева.

- От зависти все это, - ответил Владимир Николаевич. - Родителей Андрея уже достали этим вопросом, его мама устала отвечать. Но, как говорится, собака лает - караван идет.

Версию зависти поддерживает и Николай Тельтевский, в прошлом игрок новосибирского СКА, прокопьевского "Шахтера" и барнаульского "Мотора", а ныне тренер "Бочкарей", команды Целинного района успешно выступающей в Ночной хоккейной лиге:

- Как объяснить завистникам, что Андрей не просто огромный талантище, но еще очень трудолюбивый парень? Знаю, что его всегда приходилось останавливать - Андрею мало было тренировок со своим возрастом, он занимался еще и в группе старшего брата. И ему все равно было мало. Стоит ли удивляться тому, какие чудо-голы он забивает в НХЛ? Да и какой вообще смысл в переписывании возраста в данном случае?

Удалось нам связаться по телефону и с мамой братьев Свечниковых Еленой Владимировной:

- То, что ваша газета ведет журналистское расследование по этому поводу, здорово, и спасибо вам большое. Но вы поймите нашу родительскую позицию. Почему я должна доказывать всем и кричать, что мои дети не переписанные - разговоры эти ведь не только про Андрея, но и про Женю шли с тех пор, как мы переехали с Дальнего Востока в Барнаул. Это полная глупость с нашей стороны - давать какие-то объяснения и доказывать очевидное. Нам не в чем оправдываться.

Но слова и эмоции - это одно, а официальный документ - другое. Ключевым моментом стала справка о рождении, которую помогли получить в краевом управлении юстиции. Согласно этой справке, выданной в загсе, Андрей Игоревич Свечников родился в Барнауле 26 марта 2000 года в городской больнице N11 (об этом свидетельствует документ установленной формы о рождении N592). Таким образом все разговоры о дате рождения "простого парня из Барнаула", как сам себя называет Андрей Свечников, официально можно считать пустопорожней болтовней.

P. S.

Нынешний сезон в НХЛ из-за пандемии стартовал позже обычного. 20-летний Андрей Свечников, играющий за "Каролину Харрикейнз" начал его блестяще. В трех первых матчах набрал пять очков (три гола плюс две передачи). Правда, сейчас в его команде эпидемия коронавируса (пять игроков на изоляции), и несколько матчей "Каролины" были перенесены.

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