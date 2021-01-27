"РГ" выяснила возраст хоккеиста Андрея Свечникова

Недавно на одном из спортивных порталов вышло интервью с Айратом Мирхановым - одним из первых тренеров игрока НХЛ Андрея Свечникова. Поскольку Андрей родился в Барнауле и первые шаги в большой хоккей сделал именно здесь, интервью привлекло повышенное внимание местных любителей спорта. Особенно зацепил следующий фрагмент беседы журналиста с тренером:

"Всю карьеру Андрея сопровождают слухи, что он "переписанный". Вас это не раздражает?

- Конечно, раздражает, потому что это глупость. Мы же видели, как он развивался. Есть пубертатный период - природу же не обманешь. Он не самый последний и не самый первый стал развиваться. Я на сто процентов уверен, что никто его не "переписывал". По возрасту бывают ребята, которые развиваются раньше, но это не про Андрея. Это говорят люди, которые завидуют".

Тема "переписанного", или, как еще говорят, "битого" возраста в молодежном спорте, в том числе игровых видах, это проблема общемировая. Мы провели собственное расследование по поводу даты рождения Андрея Свечникова.

Для начала мы связались с первым в жизни Андрея детским тренером Владимиром Николаевым. Он сейчас работает в Китае - учит местных мальчишек азам хоккея. Но часто общается с родителями братьев Свечниковых и в курсе всех хоккейных дел Андрея и его старшего брата Евгения. Откуда эти разговоры про переписанный возраст, спросили мы у Николаева.

- От зависти все это, - ответил Владимир Николаевич. - Родителей Андрея уже достали этим вопросом, его мама устала отвечать. Но, как говорится, собака лает - караван идет.

Версию зависти поддерживает и Николай Тельтевский, в прошлом игрок новосибирского СКА, прокопьевского "Шахтера" и барнаульского "Мотора", а ныне тренер "Бочкарей", команды Целинного района успешно выступающей в Ночной хоккейной лиге:

- Как объяснить завистникам, что Андрей не просто огромный талантище, но еще очень трудолюбивый парень? Знаю, что его всегда приходилось останавливать - Андрею мало было тренировок со своим возрастом, он занимался еще и в группе старшего брата. И ему все равно было мало. Стоит ли удивляться тому, какие чудо-голы он забивает в НХЛ? Да и какой вообще смысл в переписывании возраста в данном случае?

Удалось нам связаться по телефону и с мамой братьев Свечниковых Еленой Владимировной:

- То, что ваша газета ведет журналистское расследование по этому поводу, здорово, и спасибо вам большое. Но вы поймите нашу родительскую позицию. Почему я должна доказывать всем и кричать, что мои дети не переписанные - разговоры эти ведь не только про Андрея, но и про Женю шли с тех пор, как мы переехали с Дальнего Востока в Барнаул. Это полная глупость с нашей стороны - давать какие-то объяснения и доказывать очевидное. Нам не в чем оправдываться.

Но слова и эмоции - это одно, а официальный документ - другое. Ключевым моментом стала справка о рождении, которую помогли получить в краевом управлении юстиции. Согласно этой справке, выданной в загсе, Андрей Игоревич Свечников родился в Барнауле 26 марта 2000 года в городской больнице N11 (об этом свидетельствует документ установленной формы о рождении N592). Таким образом все разговоры о дате рождения "простого парня из Барнаула", как сам себя называет Андрей Свечников, официально можно считать пустопорожней болтовней.

P. S.

Нынешний сезон в НХЛ из-за пандемии стартовал позже обычного. 20-летний Андрей Свечников, играющий за "Каролину Харрикейнз" начал его блестяще. В трех первых матчах набрал пять очков (три гола плюс две передачи). Правда, сейчас в его команде эпидемия коронавируса (пять игроков на изоляции), и несколько матчей "Каролины" были перенесены.