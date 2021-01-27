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27.01.2021 13:37
Рубрика: Общество

Ученые из Хакасии создали программу для выявления бизнес-способностей

Текст: Екатерина Дементьева

Ученые медико-психолого-социального института Хакасского госуниверситета разработали компьютерную программу для выявления предпринимательских способностей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: iStock
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Научно-исследовательская работа проводилась в рамках гранта ХГУ на выполнение научно-инновационных проектов в 2020 году. Ученые, исследовав 1987 человек и определили 98 личностных и профессиональных качеств, важных для успешного предпринимательства. Их сгруппировали в пять кластеров.

- Успешность предпринимательской деятельности возможна в случае выраженности у личности всех пяти кластеров на высоком уровне. Если хотя бы один из кластеров не заполнен - прогноз успешности в предпринимательстве - отрицательный, - рассказала руководитель проекта доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии, социальной работы МПСИ Татьяна Фотекова.

По ее словам, благодаря разработанной модели можно определить как саму профессиональную предрасположенность к предпринимательской деятельности, так и спрогнозировать ее успешность у респондентов.

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