Ученые из Хакасии создали программу для выявления бизнес-способностей

Ученые медико-психолого-социального института Хакасского госуниверситета разработали компьютерную программу для выявления предпринимательских способностей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Научно-исследовательская работа проводилась в рамках гранта ХГУ на выполнение научно-инновационных проектов в 2020 году. Ученые, исследовав 1987 человек и определили 98 личностных и профессиональных качеств, важных для успешного предпринимательства. Их сгруппировали в пять кластеров.

- Успешность предпринимательской деятельности возможна в случае выраженности у личности всех пяти кластеров на высоком уровне. Если хотя бы один из кластеров не заполнен - прогноз успешности в предпринимательстве - отрицательный, - рассказала руководитель проекта доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии, социальной работы МПСИ Татьяна Фотекова.

По ее словам, благодаря разработанной модели можно определить как саму профессиональную предрасположенность к предпринимательской деятельности, так и спрогнозировать ее успешность у респондентов.