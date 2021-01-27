В Новосибирске оставили под арестом лидеров "Церкви последнего завета"

Новосибирский областной суд отклонил апелляционные жалобы защиты арестованных ранее руководителей религиозного объединения "Церковь последнего завета". Как сообщили в суде, фигуранты громкого уголовного дела останутся под стражей как минимум до 15 апреля.

Троих лидеров крупной общины, расположенной в Красноярском крае, задержали в конце сентября прошлого года. Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, а также Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, также руководивших общиной, обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее надзорные органы обратились в суд с требованием ликвидировать организацию "Церковь последнего завета", а также снести значительную часть основанного Торопом так называемого Города Солнца. Это поселение на юге Красноярского края было основано в 1995 году, там проживает несколько тысяч последователей Виссариона.