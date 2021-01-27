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27.01.2021 10:18
Рубрика: Общество

В Сибири вырастили фиолетовую пшеницу для профилактики Альцгеймера

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фиолетовозерная пшеница может снизить риски заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. К такому выводу пришли ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН" (ИЦиГ).
Фото: iStock
Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом

Сибирские биологи совместно с коллегами из Всероссийского института растениеводства имени Н.И. Вавилова РАН не первый год работают над созданием сортов зерновых культур с повышенным содержанием антоцианов (водорастворимые растительные пигменты). Такие вещества содержатся в не так давно выведенной фиолетовой пшенице.

По словам старшего научного сотрудника ИЦиГ Олеси Шоевой, исследования показывают, что антоцианы обладают широкой биологической активностью, полезной для здоровья человека.

- Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, - говорит ученый.

Как рассказали в пресс-службе института, для исследований были взяты мыши, страдающие болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Животных поделили на две группы - одних кормили зерном обычной пшеницы, других - с повышенным содержанием антоциана. Была еще третья группа - контрольная, состоящая из обычных мышей, получавших стандартный комбикорм.

Как отмечает Олеся Шоева, зерновая диета в обеих группах привела к некоторому снижению веса и положительному влиянию на баланс холестерина в организме.

- Но нас больше интересовало влияние на когнитивные способности, и вот тут преимущества антоциановой пшеницы оказались очевидны, - подчеркивает Шоева.

Так, у животных на антоциановой диете улучшились рабочая пространственная память, некоторые биохимические процессы в мозге (активировались процессы восстановления нейронов).

Все это, по мнению ученых, позволяет утверждать, что богатая антоцианами пшеница является многообещающим источником функционального питания, которое способствует предупреждению и снижению риска развития хронических заболеваний человека.

Справка "РГ"

По оценкам ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается 35,6 миллиона человек, страдающих деменцией (слабоумие). Наиболее частой причиной заболевания в пожилом возрасте являются болезнь Альцгеймера (60-70 процентов всех случаев) и болезнь Паркинсона. В ИЦиГ отмечают, что оба заболевания в настоящее время остаются неизлечимыми, хотя ученые во всем мире работают над поиском новой, эффективной терапии, способной остановить развитие болезни и даже обернуть его вспять.

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