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27.01.2021 09:26
Рубрика: Экономика

"Лидер" сдулся

В Махачкале управляющая компания сложила с себя полномочия по вывозу мусора
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 16(8367)
С начала нового года жители Махачкалы, выйдя по делам или на прогулку по городу, вынуждены вдыхать вовсе не запах хвои и мандаринов. Столица Дагестана с населением около миллиона человек утопает в мусорных свалках.

Дело в том, что управляющая компания "Лидер", уполномоченная вывозить коммунальные отходы, отказалась выполнять эти обязанности. Свои действия руководство объяснило тем, что с ними не согласован тариф на 2021 год.

Выбор управляющих компаний для вывоза мусора производило министерство природных ресурсов и экологии Дагестана в 2018 году. Путем проведения аукциона были выбраны четыре управляющие компании в разных городах и районах республики.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В республиканской службе по тарифам считают, что в управляющей компании лукавят, говоря о несогласовании тарифов. Здесь объяснили, что региональные операторы обязаны соблюдать схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, обязательное захоронение отходов должно производиться на полигонах в районах городов Избербаш и Кизляр. Исходя из этого и был утвержден тариф. Но, как выявила проверка, до полигона мусор не доезжал.

"Из-за этого при рассмотрении нового тарифа были учтены доходы регоператора, которые получены за не полностью исполненные обязательства", - сообщили в службе по тарифам.

Фотографии переполненных мусорных контейнеров Махачкалы стали популярными в соцсетях. Горожане призвали власти навести порядок и не допустить антисанитарии.

"По поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова министерство природных ресурсов РД совместно с администрациями муниципалитетов разработало план действий для стабилизации ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством. В остальных зонах республики минприроды принимает все необходимые меры, чтобы региональные операторы продолжали выполнять свои обязанности в области обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказали в пресс-службе главы Дагестана.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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А пока в Махачкале стараются своими силами справиться с нежданной проблемой. Муниципальное предприятие при мэрии начало по мере своих возможностей расчищать мусорные площадки. Спецтехники для разгрузки контейнеров и прессовки мусора у них нет, поэтому приходится вываливать мусорные баки на землю, а потом грузить мусор экскаваторами в машины.

Но в благородном желании очистить город от коммунальных отходов своими силами кроется другая опасность. Сбор и вывоз мусора - лицензируемая деятельность; выигравшая конкурс компания утверждается министерством природы Дагестана. Поэтому подобная самодеятельность, даже из благих намерений, может привлечь внимание контролирующих структур.

В пресс-службе мэрии Махачкалы рассказали "РГ", что муниципальное бюджетное учреждение "Махачкала-1" имеет лицензию на транспортировку мусора. Он пока вывозится на площадку временного хранения.

В городской администрации ждут решения минприроды в отношении регионального оператора: продолжит он работать или у него отзовут лицензию. В мэрии не исключили, что в последнем случае будут оформлять документы для того, чтобы проблемой мусора занималось муниципальное учреждение.

Тем временем

Отказаться от услуг регионального оператора намерены и в Каспийске. В городе создается свое МБУ "Зеленый город". Новая организация, кроме уборки мусора, займется озеленением, благоустройством и отловом бродячих животных. Как отметили в городской администрации, это позволит не зависеть от прихотей сторонних компаний.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

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