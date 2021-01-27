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27.01.2021 13:53
Рубрика: Культура

27 января Мариинский театр покажет "Ленинградскую симфонию" Шостаковича

Текст: Наталья Лебедева
В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, Мариинский театр по традиции показывает балеты на музыку Дмитрия Шостаковича "Ленинградская симфония" и "Барышня и хулиган".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Премьера 25-минутной "Седьмой симфонии" Игоря Бельского состоялась тогда еще в Кировском театре в 1961 году. Балет поразил зрителей своим "хореографическим символизмом". Его герои балета Юноша, Девушка, Предатель и силы зла абстрактны, а сцена лишена сложных декораций и бутафории. На конкретное место действия намекает лишь силуэт башни со шпилем, данный в несколько штрихов на белом заднике-экране - балет оформил не маститый сценограф, а график-плакатист Михаил Гордон. Начиная с шестого представления, которое было показано 6 июня 1962 года, балет стал называться "Ленинградская симфония". Под таким названием балет разошелся по театрам Советского Союза.

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"На родной сцене "Ленинградскую симфонию" восстановили в 1991 году и реконструировали в 2001-м. По традиции его исполняют дважды в сезон, в самые важные для петербуржцев даты: День снятия блокады и День Победы", - пояснили в пресс-службе Мариинского театра. В этот раз в главных партиях выйдут Екатерина Кондаурова и Андрей Ермаков.

"Барышня и хулиган" - неродное дитя на мариинской сцене. Созданный в 1962 году в Ленинградском Малом театре оперы и балета и обошедший многие сцены Советского Союза, в афише Мариинки он появился лишь в 2001-м. 27 января уже 2021 года титульные партии исполнят Елена Евсеева и Давид Залеев.

На сайте Мариинского театра размещена выставка о жизни театра в годы Великой Отечественной войны. Один из ее разделов посвящен артистам в блокадном городе.

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