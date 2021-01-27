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Рубрика: Общество

Свечи на окне

День снятия блокады Ленинграда в Северной столице отметят целыми семьями
Текст: Татьяна Тюменева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
В среду День полного освобождения Ленинграда от блокады. В Санкт-Петербурге откроются выставки в музеях, в школах пройдут уроки мужества, в храмах отслужат панихиды по жертвам блокады и павшим защитникам города.
Январь 1944 года. Предупреждение об опасности на стене дома в Ленинграде больше не нужно. Фото: Фотохроника ТАСС Январь 1944 года. Предупреждение об опасности на стене дома в Ленинграде больше не нужно. Фото: Фотохроника ТАСС
Январь 1944 года. Предупреждение об опасности на стене дома в Ленинграде больше не нужно. Фото: Фотохроника ТАСС

Панихида пройдет и в церкви "Всех скорбящих Радость" - храме, имеющем собственный уникальный военный музей, экспозиция которого раскрывает малоизвестные страницы того времени. На богослужении будут не только прихожане, но и ребята из поисковых отрядов. Именно их силами и создавался музей при храме.

Фото: Симфонический оркестр Ленинградской области
В День снятия блокады в Петербурге прозвучит Ленинградская симфония

- Непридуманная война, которую мы находим в окопах, в блиндажах, в раскопах, - это война, о которой мы не знали в советское время, - говорит настоятель храма протоиерей Вячеслав Харинов.

В кармане гимнастерки - билет красноармейца, а в сапоге, между стелькой и подошвой - нательный крест. Поисковики видят это часто. Открыто крест носить было нельзя, поэтому прятали. Скрывали и маленькие иконы. А сделанные из металла образки святых солдаты иногда специально стачивали в кругляки и прятали под видом монет в кошельки. Есть в коллекции музея и кресты царского времени, которые раздавались солдатам еще в Первую мировую войну, а потом передавались в семьях по наследству от отца к сыну, как реликвии, спасшие жизнь. Вот на витрине старинное маленькое издание Евангелия, обнаруженное в кармане убитого советского снайпера. Книга зачитанная: в минуты фронтового затишья ее листали. А рядом - покореженная труба от печки-буржуйки, которую нашли в разрушенном дзоте на участке Волховского фронта. Она выкрашена для маскировки в белый цвет: бои шли зимой. Если приглядеться, то увидите на трубе рукописный полустертый образ Богоматери.

- Его видели наши бойцы в траншеях за дзотом, возможно, перед последним в их жизни боем, - уверен отец Вячеслав. - Видели образ все, в том числе и старшие по званию, но никто не приказал замазать образ краской: в окопах и траншеях неверующих нет.

Для поисковиков крайне важно идентифицировать найденные останки. Иногда это можно сделать по сохранившимся вещам солдат. Вот в витрине музея фляга. На алюминии выцарапан целый пейзаж. Нева, дорога, лес. И выбита фамилия "Кровлин" и дата "29 сентября 1941". Фляга прострелена в нескольких местах. Почти наверняка была подарком от однополчан на день рождения. В архивах поисковикам удалось обнаружить, что Василий Павлович Кровлин был призван в Ярославской области и пропал без вести при обороне Ленинграда в сентябре 1941-го. 29 сентября ему исполнилось 18 лет.

Петербуржцам предложили рассказать о блокадниках-героях

Восстановление истории идет в музее по крупицам. Приносят экспонаты не только поисковики. Кто-то из горожан отдает военные письма, кто-то еще какие-то реликвии, связанные с войной и блокадой.

- В свою очередь музей "Невская застава" проведет необычную акцию. Горожане смогут пройти по дорогам жителей блокадного Ленинграда. Маршруты воссозданы по дневниковым записям, книгам, архивным документам и воспоминаниям самих блокадников, - рассказывает Алина Зоря, куратор проекта. - Протяженность маршрутов - от 14 до 32 километров. Столько и не каждый современный человек пройдет. А ленинградцы преодолевали их в условиях холода, голода, артобстрелов.

Горожане смогут пройти по дорогам жителей блокадного Ленинграда. Маршруты воссозданы по дневниковым записям, книгам, архивным документам и воспоминаниям самих блокадников

Среди них есть маршрут Ольги Берггольц, поэтессы, диктора ленинградского радио. Она, чтобы навестить отца, в начале февраля 1942 года прошла по заснеженному городу от Дома радио на Итальянской улице (центр города) до комбината имени Тельмана, где он работал в амбулатории. А самый протяженный путь в 32 километра посвящен ленинградскому художнику Василию Власову и называется "1942. Игра ва-банк". Василию Власову было дано задание создать колоду карт с карикатурными изображениями немецких военачальников для деморализации противника. Карты должны были подкидываться партизанами в распоряжение немецких частей. Сам Власов жил на Васильевском острове, а технологию изготовления карт изучал на бывшей карточной фабрике, которая располагалась на другом конце города. Во время долгого пути художник неоднократно попадал под обстрелы.

Основная идея акции - возможность физически прочувствовать и попытаться "пережить" историю конкретного ленинградца.

Кстати

27 января астраханский ТЮЗ дает премьеру "Ленинградка". Спектакль по одноименной пьесе Владимира Балашова в День снятия блокады Ленинграда рассказывает о судьбе женщины, чья жизнь неразрывно связана с драматичными периодами истории XX века: революция, война, блокада. "Скольким женщинам пришлось тогда стать сильными, чтобы сохранить веру, любовь и жизнь. Такой была и она - ленинградка", - говорит актриса астраханского театра, начинающий режиссер Екатерина Снегирева.

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В спектакле минимум декораций и скромные костюмы, полуторачасовое действие сосредоточено исключительно на том, чтобы раскрыть характер главной героини, который помогает ей преодолевать все тяготы судьбы, зачастую делая непростой выбор. В создании образа ленинградки принимают участие две актрисы: одна играет стойкую женщину, которую в героине видят другие, вторая - хрупкую и страдающую, которую она прячет от посторонних глаз. Но оптимизм и вера в лучшее побеждают. "Мы не умрем, даже если нас и не станет. Почему-то так кажется", - говорит ленинградка в конце пьесы своему невидимому телефонному собеседнику.

Подготовила Наталья Коротченко

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