Прокуроры добились снижения цен на сахар, масло и другие продукты

Мерами прокурорского реагирования во многих регионах удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. После заключения в декабре прошлого года между Минпромторгом, Минсельхозом и торговыми сетями соглашений о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло, прокуроры провели проверки ценообразования.

Например, в Вологодской области в связи с завышением розничной цены за килограмм сахара - 66,99 рублей, вместо установленных соглашением 46 рублей директору продовольственного магазина внесено представление. В Саратовской области компания, занимающаяся производством и оптовой продажей подсолнечного масла, после предостережения прокурора снизила отпускные цены.

Как отметили в надзорном ведомстве, для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты прокуроры объявили предостережения хозяйствующим субъектам в республиках Татарстан и Хакасия, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах. Так, в Костромской области предостережены руководители магазинов в связи с планируемым повышением цен на социально значимые продукты первой необходимости при отсутствии для этого экономического обоснования.

Во время проверок при поставке продукции в районы Крайнего Севера, прокуроры выявили факты завышения предельных надбавок на продукты в Республике Алтай, Камчатском и Красноярском краях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе после прокурорского вмешательства снижены цены на творог и кефир, продававшиеся с завышением максимально допустимых надбавок от 2 до 18 %. По представлению прокуратуры в Камчатском крае устранено превышение таких надбавок на хлеб от 1,3 % до 13 % и молоко на 5,6 %.

Как отметили в Генпрокуратуре, были также приняты меры в связи с недостаточностью исполнения контрольных полномочий властными органами субъектов России. По предложению прокуратуры в Камчатском крае разработан план мероприятий по стабилизации и снижению цен на социально значимые продовольственные товары, в Ямало-Ненецком автономном округе - скорректирован подлежащий мониторингу ассортиментный перечень отдельных видов такой продукции. По данным надзорного ведомства, чтобы не допустить негативных социальных последствий, прокуроры продолжат проверки и постоянный мониторинг цен на продукты.