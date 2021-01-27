Прокуроры добились снижения цен на сахар, масло и другие продукты

Новости

Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко 14:07
Причиной смерти актера Юрия Лахина стал коронавирус 14:01
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста 13:56
В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлечения в ТРЦ 13:38
Ученые из Хакасии создали программу для выявления бизнес-способностей 13:37
В новой Москве построят 20 станций метро 13:35
Умер актер Юрий Лахин из "Ликвидации" и "Молодежки" 13:29
Бирюков: Субсидии на оплату ЖКУ будут продлеваться автоматически до 1 апреля 13:19
На Москву надвигается очередной снегопад 13:14
В Подмосковье четверо военных пострадали при обрушении крыши 13:13
Работодатели Москвы прояснили судьбу удаленки 12:59
Депутат предложил снимать ограничения на въездной туризм в России 12:51
Матвиенко предостерегла от формального подхода к воспитанию в школах 12:46
Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
За три года Беларусь поставит через порты России 9,8 млн тонн нефтепродуктов 12:34
Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
Минюст: Даже небольшое пожертвование дает повод признать НКО иноагентом 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 13:46
Рубрика: Власть

Прокуроры добились снижения цен на сахар, масло и другие продукты

Текст: Иван Егоров
Мерами прокурорского реагирования во многих регионах удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. После заключения в декабре прошлого года между Минпромторгом, Минсельхозом и торговыми сетями соглашений о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло, прокуроры провели проверки ценообразования.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Например, в Вологодской области в связи с завышением розничной цены за килограмм сахара - 66,99 рублей, вместо установленных соглашением 46 рублей директору продовольственного магазина внесено представление. В Саратовской области компания, занимающаяся производством и оптовой продажей подсолнечного масла, после предостережения прокурора снизила отпускные цены.

Почему России не стоит опасаться дефицита продуктов

Как отметили в надзорном ведомстве, для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты прокуроры объявили предостережения хозяйствующим субъектам в республиках Татарстан и Хакасия, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах. Так, в Костромской области предостережены руководители магазинов в связи с планируемым повышением цен на социально значимые продукты первой необходимости при отсутствии для этого экономического обоснования.

Во время проверок при поставке продукции в районы Крайнего Севера, прокуроры выявили факты завышения предельных надбавок на продукты в Республике Алтай, Камчатском и Красноярском краях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе после прокурорского вмешательства снижены цены на творог и кефир, продававшиеся с завышением максимально допустимых надбавок от 2 до 18 %. По представлению прокуратуры в Камчатском крае устранено превышение таких надбавок на хлеб от 1,3 % до 13 % и молоко на 5,6 %.

Как отметили в Генпрокуратуре, были также приняты меры в связи с недостаточностью исполнения контрольных полномочий властными органами субъектов России. По предложению прокуратуры в Камчатском крае разработан план мероприятий по стабилизации и снижению цен на социально значимые продовольственные товары, в Ямало-Ненецком автономном округе - скорректирован подлежащий мониторингу ассортиментный перечень отдельных видов такой продукции. По данным надзорного ведомства, чтобы не допустить негативных социальных последствий, прокуроры продолжат проверки и постоянный мониторинг цен на продукты.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье СЗФО Вологодская область ПФО Саратовская область ПФО Татарстан СФО Хакасия ЦФО Воронежская область Цены на продукты

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей