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27.01.2021 19:00
Рубрика: В мире

Республика Сербская вместе с РФ чтит подвиг блокадного Ленинграда

Текст: Александр Борисов

27 января, в День Ленинградской Победы, президент Республики Сербской (РС) Желька Цвиянович поздравила ленинградцев-петербуржцев, ветеранов и всех россиян с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Фотохроника ТАСС
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"Храбрость и отвага жителей Ленинграда, всех тех, кто боролся за наше свободное будущее, объединяет нас и делает непобедимыми пред любыми вызовами, - подчеркнула она в поздравительном письме, адресованном губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. - От имени граждан Республики Сербской и от себя лично, хочу пожелать Вам, ветеранам и всем жителям Санкт-Петербурга здоровья, счастья, мира и благосостояния".

Между тем 77-ю годовщину победного завершения битвы за Ленинград отмечают 69 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В этот день на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония. Аналогичные мероприятия состоялись на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе, на Смоленском мемориальном кладбище и других местах, связанных с блокадной историей города. В ознаменование Ленинградской Победы произведен полуденный выстрел в Петропавловской крепости. На Ростральных колоннах зажжены факелы. В 21:00 будет дан праздничный салют.

В регионах В мире Европа Сербия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Годовщина прорыва блокады Ленинграда

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