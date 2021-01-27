С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей

Арбитражный суд Вологодской области обязал концертное агентство выплатить 4,5 миллиона рублей за несостоявшиеся в июле прошлого года в Череповце выступление группы "Звери", Сергея Лазарева и Татьяны Булановой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, концерт должен был пройти в День металлурга и заказчиком программы выступила сталелитейная компания, местное градообразующее предприятие.

О том, что артисты приедут и порадуют череповчан, предприятие договорилось еще до пандемии, уплатило аванс в размере 4,5 миллионов рублей. Это 50 процентов от общего гонорара артистов.

Но в марте прошлого года в Вологодской области, как и по всей стране, стали отменять массовые мероприятия. Под санкции попал и День металлургов, который отмечается летом.

На предприятии тогда решили вернуть деньги с организаторов, ведь концерт-то не состоялся. Но концертное агентство вернуло промышленникам только 1 миллион 566 тысяч рублей. В компании заявили металлургам, что остальные деньги уже были вложены в организацию концерта и перечислены организаторам мероприятий.

Металлурги подали в суд. На заседаниях выяснилось, что индивидуальный предприниматель, которому, по заявлению агентства, были перечислены деньги, это директор этого агентства. То есть, деньги он перевел сам себе. И никаким третьим лицам, в том числе и артистам, деньги не перечислялись. Более того, гарантийных писем от звезд российской сцены о готовности выступить на Дне металлурга также не было представлено. В связи с этим суд пришел к выводу, что организатор концерта должен выплатить промышленникам 4,5 миллиона рублей.