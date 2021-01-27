Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Университета Колледжа Лондона предложили новый подход в лечении депрессии и эпилепсии.

Исследователи создали математическую модель физики процесса ультразвуковой стимуляции нейронов и предложили самые перспективные алгоритмы, которые позволят влиять на эти заболевания, сообщает пресс-служба Политеха.

Сама по себе идея использовать утразвук для лечения заболеваний нервов не нова. Однако до сих пор ученые не знают точно, какие алгоритмы помогают, а какие - не очень и чем это обусловлено. Ученые Политеха сосредоточились не на медицинском аспекте, а на самой физике процесса. Их интересовало, как влияют параметры ультразвуковой волны на возбуждение в нервах электрических сигналов.

На математической модели они проверили множество алгоритмов, проанализировали, как будет меняться самочувствие человека при применении тех или иных методов. На основании полученных данных можно будет создать эффективный алгоритм для лечения пациентов с хроническими депрессиями и эпилепсией.

Кроме того, данные, собранные международной исследовательской группой, приблизят ученых к созданию точной цифровой модели человеческого мозга.