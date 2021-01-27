В Карелии полицейские спасли спрыгнувшую с моста в реку девушку

В Беломорске инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев спасли спрыгнувшую с путепровода в ледяную реку девушку. Ее жизни уже ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, ЧП случилось в ночь на 25 января. Инспекторы Владимир Ларин и Игорь Савинцев обратили внимание на стоявший у моста через реку Выг автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Они подъехали узнать, не нужна ли помощь. Мужчина сказал, что только что на его глазах кто-то спрыгнул с моста.

Полицейские подбежали к перилам и увидели внизу девушку, которая держалась за кромку льда. Инспекторы не могли идти по льду, он слишком тонкий. Тогда решили использовать буксировочный трос. Один остался на берегу, а второй двинулся к девушке.

Ее вытащили из воды. Она так обессилела, что не могла идти сама. Один из сотрудников понес пострадавшую на руках в машину. Выяснилось, что это местная жительница и ей 27 лет.

Девушку отправили в больницу, А в полиции выясняют причины ЧП.