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27.01.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

В Петербурге экс-сенатор Сабадаш арестован по делу о мошенничестве

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу Александра Сабадаша, бывшего сенатора и предпринимателя.

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Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчина подозревается в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Согласно данным следствия, Сабадаш совместно с неустановленными лицами в 2013 году оформил кредит на компанию в размере 100 миллионов рублей, не имея намерения возвращать деньги. При этом отсутствовало заключение о финансовом состоянии заемщика и была нарушена установленная процедура согласования и выдачи кредитов.

Обосновывая необходимость ареста, следователь отметил, что у подозреваемого есть недвижимость во Франции и гражданство США. Срок заключения под стражу - по 19 марта 2021 года.

В 2015 году Александр Сабадаш был приговорен к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество при возврате НДС на 1,8 миллиарда рублей. Недавно осужденный вышел на свободу после отбытия срока и практически сразу же стал фигурантом нового уголовного дела. Экс-сенатор был задержан 25 января 2021 года.

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