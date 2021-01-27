В ознаменование 77-й годовщины полного снятия немецко-фашистской блокады города-героя Ленинграда сегодня в 21 час состоится артиллерийский салют. Всего в общегородской план к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вошли 25 событий - концерты, выставки, молодежные акции.

Так, на Пискаревском кладбище возложат цветы 29 делегаций, а на Невском проспекте проведут траурную церемонию. 27 января также отмечается и еще одна важная дата. Ровно 75 лет назад, в 1946 году, был официально открыт Музей обороны и блокады Ленинграда. Многие события праздничной программы пройдут в этом музее, а также онлайн - к примеру, в ходе марафона "Блокадные строки" каждый желающий в социальных сетях сможет опубликовать стихотворение, посвященное блокаде.

В 11.30 начнется акция "Свеча памяти" в сквере Ольги Берггольц. Монумент в сквере покроют мешковиной, а вокруг установят противотанковые ежи. Участники памятной акции зажгут свечи под звуки метронома и возложат цветы. На аллеях организаторы повесят плакаты военного времени, из динамиков прозвучат стихи Ольги Берггольц. Мероприятие будет также транслироваться в Сети - зажечь свечу памяти можно будет и у себя дома.

Ровно 75 лет назад, в 1946 году, был официально открыт Музей обороны и блокады Ленинграда

В 15.00 во дворе Государственной академической капеллы появятся декорации осажденного города, а на фасаде начнут трансляцию кадров кинохроники. С этого стартует интерактивное представление "900 дней и ночей": в медпункте врач покажет, как в военные годы делали перевязки раненым, а поисковики расскажут, как людей спасали из-под завалов.

Не забыта и другая традиция: на 13 станциях метрополитена с 17 до 18 часов будут раздавать ленточки Ленинградской Победы.

Справка "РГ"

Сегодня в городе на Неве проживают 65 тысяч человек, переживших блокаду.