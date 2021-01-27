Парламентарии Северной столицы в первом чтении приняли законопроект, который разрешает тратить средства регионального материнского капитала на реконструкцию садовых домов. Полутора годами ранее депутаты разрешили покупать на эти деньги дачи.

Программы региональных маткапиталов приняты повсеместно. Но в каждом субъекте правила свои. В Петербурге, например, местный маткапитал платят при рождении третьего ребенка.

Региональный маткапитал в регионе действует с 2012 года. Изначально семьям платили по 100 тысяч рублей, сейчас после череды индексаций, сумма достигла 166 тысяч.

Периодически меняются требования и возможности использования регионального маткапитала.

Так, в апреле позапрошлого года депутаты разрешили многодетным семьям покупать дачи. Причем не только на территории Петербурга, где дома класса "фазенда" стоят космических денег, а по всей стране.

Но сейчас встал другой вопрос - состояние дач. Лето в садовых товариществах Ленобласти проводит свыше 2,5 миллиона петербуржцев. И в подавляющем большинстве люди живут в домиках, построенных из подручных материалов десятки лет назад.

Такие дома зачастую и для ночевки-то непригодны, не говоря уже о том, чтобы привозить туда детей. Депутаты получили целый шквал обращений от граждан, которые предлагали разрешить ремонтировать дачи за счет средств маткапитала.

Законопроект одобрен в первом чтении. Тем не менее, если новые правила примут, то пока не ясно, как получатели маткапитала будут отчитываться о ремонте. В частности, если петербуржцам разрешат отчитываться чеками из строительных супермаркетов, то где гарантия, что брус или черепица будут отправлены именно на дачу. Кроме того, непонятно, можно ли будет оплатить капиталом работу ремонтных бригад. Все эти непростые вопросы планируется обсудить при втором чтении законопроекта.