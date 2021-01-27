Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
23:24 27.01.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8368)

Путь к фазенде

В Петербурге материнский капитал разрешат тратить на ремонт дач

Парламентарии Северной столицы в первом чтении приняли законопроект, который разрешает тратить средства регионального материнского капитала на реконструкцию садовых домов. Полутора годами ранее депутаты разрешили покупать на эти деньги дачи.
Питерские дачники смогут улучшить свой отдых. Фото: Сергей Михеев/РГ Питерские дачники смогут улучшить свой отдых. Фото: Сергей Михеев/РГ
Питерские дачники смогут улучшить свой отдых. Фото: Сергей Михеев/РГ

Программы региональных маткапиталов приняты повсеместно. Но в каждом субъекте правила свои. В Петербурге, например, местный маткапитал платят при рождении третьего ребенка.

Региональный маткапитал в регионе действует с 2012 года. Изначально семьям платили по 100 тысяч рублей, сейчас после череды индексаций, сумма достигла 166 тысяч.

Периодически меняются требования и возможности использования регионального маткапитала.

Так, в апреле позапрошлого года депутаты разрешили многодетным семьям покупать дачи. Причем не только на территории Петербурга, где дома класса "фазенда" стоят космических денег, а по всей стране.

Но сейчас встал другой вопрос - состояние дач. Лето в садовых товариществах Ленобласти проводит свыше 2,5 миллиона петербуржцев. И в подавляющем большинстве люди живут в домиках, построенных из подручных материалов десятки лет назад.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Распорядиться маткапиталом проактивно можно будет чаще

Такие дома зачастую и для ночевки-то непригодны, не говоря уже о том, чтобы привозить туда детей. Депутаты получили целый шквал обращений от граждан, которые предлагали разрешить ремонтировать дачи за счет средств маткапитала.

Законопроект одобрен в первом чтении. Тем не менее, если новые правила примут, то пока не ясно, как получатели маткапитала будут отчитываться о ремонте. В частности, если петербуржцам разрешат отчитываться чеками из строительных супермаркетов, то где гарантия, что брус или черепица будут отправлены именно на дачу. Кроме того, непонятно, можно ли будет оплатить капиталом работу ремонтных бригад. Все эти непростые вопросы планируется обсудить при втором чтении законопроекта.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
26.01.2021

Как построить дом в лесу

Как построить дом в лесу

Можно ли возвести отдельный дом не в садовом товариществе, а на лесной поляне? Оказывается, можно, только при этом нужно быть очень внимательным, чтобы потом не пришлось сносить возведенные постройки. В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали, как правильно это сделать

ЖКХ
26.01.2021

В РФ зафиксирован минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет

В РФ зафиксирован минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет

Жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России в 2020 году на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Аналитики объяснили это тем, что в связи с COVID-19 некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ

ЖКХ
26.01.2021

В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ

В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ

Принцип "Инфляция-минус" позволил избежать неограниченного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость коммунальных услуг в 2020 году увеличилась на 3,1% по стране при инфляции в 4,9%. Об этом говорится в сообщении ФАС