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27.01.2021 15:45

Процедуры назначены

Записаться на реабилитацию после коронавируса можно через сайт
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 15(8366)
Запущена программа стационарной реабилитации больных после коронавируса. Стать ее участником может тот, кто перенес пневмонию.

Как показало время, многие из тех, кто вылечился от COVID-19, нуждаются в дополнительном восстановлении здоровья. Реабилитация может проходить как в стационарных условиях (либо при круглосуточном пребывании, либо в режиме дневного стационара), так и в амбулаторном (на базе поликлиник и диагностических центров). Есть вариант и санаторного лечения - на базе одного из учреждений Курортного района города.

Фото: iStock
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На реабилитацию в условиях круглосуточного стационара принимает только одна больница - N 40 Курортного района. Здесь лечение после пневмонии, в том числе коронавирусной, прошли более тысячи человек. Одномоментно проходят лечение 150 человек (с учетом дневного стационара). Реабилитационная программа рассчитана на 21 день и включает в себя самые разные процедуры, которые назначаются строго индивидуально с учетом состояния пациента. Среди процедур ингаляции, сухие углекислые ванны, кислородная капсула, электрофорез, магнитотерапия, ультразвук, лечебные ванны, бассейн, тренажеры.

Для удобства больных было принято решение о подаче документов для отборочной комиссии дистанционно, через сайт больницы. А где вы лечились - на дому или в стационаре, значения не имеет. Главное - чтобы была подтвержденная пневмония и отсутствие противопоказаний.

Впрочем, остается возможность пройти реабилитацию на базе поликлиник, диагностических центров. Но, понятное дело, возможности для реабилитации в обычной поликлинике не сравнить с теми, что предлагает стационар. Для самих больных реабилитация в рамках ОМС бесплатна. То есть за кислородные капсулы, тренажеры и прочие приятно-полезные процедуры платить не нужно. Пока что в Петербурге прошли реабилитацию относительно немного больных: порядка двух тысяч в условиях стационара, еще шесть тысяч - в амбулаторном звене.

Тем временем

Теперь , чтобы сделать пластическую операцию при трофической язве, не обязательно отправляться в больницу и оформлять пакет документов на проведение вмешательства. Незаживающие раны закрывают путем пересадки кожи самого пациента в обычной поликлинике. Такое операционное лечение - стало обыденностью для нового Центра по лечению трофических язв, открытого на базе взрослой поликлиники N8 Невского района Санкт-Петербурга. Центр - отнюдь не единственный специализированный в районе. На базе поликлиник здесь работают два стационарзамещающих Центра по лечению и профилактике остеопороза и Центр по раннему выявлению меланомы и других видов рака кожи. Услуги центров бесплатны и оказываются по полису ОМС.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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