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27.01.2021 23:23
Рубрика: Власть

Вода двойной очистки

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 16(8367)
Жители Шексны, одного из крупнейших райцентров Вологодской области, теперь полностью обеспечены безупречной питьевой водой. Здесь завершена реконструкция водопроводных очистных сооружений.

Комплекс мероприятий по переходу на двухступенчатую систему очистки проведен в рамках региональной госпрограммы "Вода Вологодчины", объем инвестиций из областного бюджета с местным софинансированием составил более 170 миллионов рублей. Для Шексны, где 40 лет не было капремонта системы водоснабжения, это очень важное событие.

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- Обновленные очистные сооружения - одни из самых современных в стране. Они обеспечивают гарантированное качество воды на многие годы вперед, - отмечает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Двухступенчатая система решила проблемы цветности, мутности, хлороформа, окисляемости. Я рад, что в регионе госпрограмма очистки питьевой воды началась на два года раньше, чем в целом по стране, и первые результаты вологжане ощущают уже сейчас

Скоро качественная вода поступит и в деревню Нифантово, где завершено строительство нового водовода через реку Шексну. Объект стоимостью более 60 миллионов рублей построен в рамках регионального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Протяженность нитки составила почти полтора километра. По словам главы Шекснинского района Виктора Кузнецова, подачу чистой воды жителям Нифантово начнут в феврале.

В этом году в регионе планируется построить, отремонтировать и модернизировать семь объектов водоснабжения в Бабаево, Устюжне, Чагоде, Харовске, Соколе и Вологде.

Справка "РГ"

Шекснинский водоканал стал одним из самых крупных объектов, поставленных на реконструкцию по программе "Вода Вологодчины". Всего за счет средств областного бюджета построено 19 систем водоочистки в 12 районах области. На эти цели направлено более 540 миллионов рублей. Процент обеспеченности чистой питьевой водой жителей региона возрос с 36 до 45 процентов.

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