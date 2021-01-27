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27.01.2021 23:53
Рубрика: Общество

Картуши Тотьмы

В Вологодской области продолжат формирование новых маршрутов для путешествий
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 16(8367)
В Тотемском районе Вологодской области продолжат формирование новых маршрутов для путешествий. В нынешнем году фонд развития общественных инициатив Тотемского района "Соль Земли" получил президентский грант в три миллиона рублей.
Фото: Тотемское музейное объединение Фото: Тотемское музейное объединение
Фото: Тотемское музейное объединение

Сведения о тотемских соляных промыслах появляются с XV века. Правда, как пишут историки, тогда они не имели этого названия, потому что числились в Устюжском крае. Но с XVI века, после выделения Тотемского уезда, они уже известны как тотемские. Позже здесь был построен солеваренный завод, который, по данным архива Вологодчины, считается древнейшим из русских солеваренных заводов на Севере. Но в 90-е годы XIX века он прекратил деятельность из-за "недостатка денежных средств, вздорожания дров и рабочих рук".

Фото: Николай Гернет
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В сегодняшней Тотьме стараются возродить историю, привлечь в городок туристов. Здесь уже открыли маршрут по объектам древнего соляного промысла. В него входят территория Старого Усолья, творческое пространство "АнтреСоль" и соляной склад. Уникальность проекта в том, что на территории сохранились деревянные рассоло-

подъемные трубы XVII века в естественных ландшафтах. И поэтому и в настоящее время можно сделать забор воды и попробовать ее на вкус. Это предлагают и любителям старины.

Проложен экскурсионный маршрут с деревянными тротуарами, двумя мостами через речки Ковду и Солонуху, инфографикой, а также возможностью осмотра пяти старинных рассолоподъемных труб разных веков. А еще в Тотьме сохранилась железная сковорода, на которой выпаривали соль из поднятого рассола, ее называют црен. Она изготовлена из отдельных скрепленных железных полос. Стоит до сих пор и единственный соляной склад, относящийся к середине XIX века. Туристам его показывают только снаружи, потому что он требует реставрации.

В 2021 году продолжится начатое освоение территории бывшего солеваренного завода в деревне Варницы. В историческом центре промышленной зоны заложат раскоп десять на десять метров, археологи планируют получить более точную информацию о солеваренном промысле в Тотьме и особенностях его развития. Рядом с раскопом построят варницу - помещение, где варят соль, амбар для организации мастер-классов для туристов. Будет воссоздан и старинный колодец-журавль, с помощью которого поднимали бадьи с рассолом.

Проект завершится изданием книги, в которой под одной обложкой соберут документы, статьи и материалы, посвященные истории тотемского солеварения.

Справка "РГ"

Самое раннее упоминание о Тотьме относится к 1137 году. В XVII веке через поселение уже велась торговля по Северо-Двинскому водному пути. Здесь останавливались до пятисот судов. Застраивали Тотьму купцы-мореходы на собственные средства. Они же возводили и церкви, соревнуясь в их красоте и величии. Храмы имеют свой собственный стиль, который называют "тотемским барокко": церкви рвутся вверх и напоминают парусники. А фасады зданий украшают своеобразные узоры, их называют картушами. Таких узоров насчитывается более сорока.

Тотьма стала первым городом в ассоциации "Самые красивые деревни и городки России". На въездах в исторический центр и центральную часть поселения стоят соответствующие указатели. Случилось это в День города, когда Тотьме исполнился 881 год. Но Тотьма знаменита прежде всего связями с Русской Америкой, ведь именно выходец из городка мещанин Иван Кусков основал Форт-Росс. Он восемь раз ходил к далеким берегам в поисках лучшего места для будущей крепости. И нашел в нескольких десятках верст от Сан-Франциско.

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