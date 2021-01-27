Ветеранов поздравили с годовщиной освобождения Ленинграда

Памятные даты Великой Отечественной - это не только церемонии возле главных мемориалов и поздравления первых лиц. Ветераны живут рядом с нами, по соседству. Накануне 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Группа "Эталон" поздравила ветеранов Московского района Петербурга.

Блокада, эвакуация и снова Ленинград

Компания уже не первый год проявляет заботу о ветеранах. В прошлые годы 27 января блокадников и участников Великой Отечественной войны приглашали на концерты и чаепития. Но в этом году эпидемическая ситуация не позволяет. В отделении Красного Креста по Московскому району собрались несколько человек. Маски, перчатки, социальная дистанция.

- Конечно, хочется, чтобы скорее закончилась эта пандемия, чтобы все было как раньше, - говорит Жанна Усачева, принимая поздравления. Ей было четыре года, когда началась блокада. Но Жанна Иосифовна помнит все. - Мы жили в центре города, на улице Восстания, в коммуналке на восемь комнат. У нас в комнате стояла печка-буржуйка, ее собрали еще до войны. Соседи приходили к нам греться. Я и до войны была очень маленькая, худенькая, плохо ела. Мама говорила, что проще весь зоопарк накормить, чем меня одну. И знаете, осенью 1941 года у меня проснулся аппетит. Мама ушла, а я съела все, что было дома. Когда мама пришла, я ей рассказала, думала, она меня будет хвалить, а у нее не было сил сказать, что это наш паек на трое суток...

Прошло почти 80 лет, но блокадница говорит, что не может забыть, как они с мамой ходили в военную часть на улице Радищева за водой, как в переулках и даже на Невском проспекте падали обессиленные от голода люди. В осажденном Ленинграде семья маленькой Жанны пробыла до осени 1942 года. Потом смогла эвакуироваться под Кемерово.

"На Дороге жизни нас начали бомбить. Мама накрыла нас с младшим братом собой, как птица"

- Когда мы переправлялись по Дороге жизни, нас начали бомбить. Машина перед нами ушла под лед, людям внутри никто не смог помочь. Мама накрыла нас с младшим братом собой, как птица. Мы проехали. Потом еще месяц тряслись в теплушке по дороге в Сибирь. Было тяжело, но уже не страшно. Когда сняли блокаду, мы безумно радовались, у нас в деревне был настоящий праздник, - вспоминает пенсионерка.

Весной 1944-го семья вернулась обратно в Ленинград. Жанна Иосифовна стала инженером, трудилась на заводе "Красный Октябрь", еще 18 лет проработала в совете ветеранов. В этом году Жанна Усачева решила в годовщину снятия блокады никуда не идти, будет дома принимать поздравления от родных.

"Важно ценить жизнь"

Нина Анисимова 27 января планирует отправиться на Пискаревское кладбище, принять участие в памятных мероприятиях.

- Мне было четыре года, когда началась война. Папа без вести пропал, вернее, он однажды просто не пришел с работы, а потом мы узнали, что его забрали прямо из кабинета. В штрафбат. Долгое время об этом нельзя было говорить, но сейчас можно, - вспоминает Нина Михайловна. - Мама нас тянула, как могла. Очень помогал офицер Ленинградского фронта, он встречался с моей старшей сестрой и от своего пайка регулярно что-то нам передавал. Вообще, конечно, так делать было нельзя, но он здорово нам помог.

Нина Анисимова потеряла связь со многими родственниками, но совсем недавно в ее жизни произошло радостное событие: она нашла данные о некоторых из них через сайт "Память народа".

- Очень важно, что сейчас появились новые возможности находить друг друга, сохранять память о Великой Отечественной войне и ленинградской блокаде, - подчеркивает пенсионерка.

Вообще, Нину Михайловну в Петербурге хорошо знают, она ведет активный образ жизни, возглавляет городскую общественную организацию "Союз защиты пожилых".

- Сейчас, конечно, эта пандемия здорово нас подкосила. Почти год многие пожилые люди ограничивают социальные контакты, это тяжело. Но знаете, я обратила внимание, что если раньше мы часто пропускали какие-то встречи из-за дел, рутины, то сейчас такого нет, все снова хотят встречаться, ходить в гости, гулять. Если хотите, эта пандемия показала, как важно ценить жизнь, - отмечает Нина Михайловна.

От Ленинграда до Берлина

Борис Мюллер 27 января планирует дойти до парка Победы, а вечером непременно посмотреть салют. Он один из тех,

кто освобождал Ленинград. Борис Ефимович родом из Курска, в 1942 году ушел на фронт, воевал в минометной бригаде на Северо-Западном, Ленинградском, 1-м Белорусском фронтах.

Борис Ефимович участвовал в операции на Синявинских высотах в 1943 году, а зимой 1944-го его бригада освобождала Ленинград. Враг был совсем близко, занимал южный склон Пулковских высот, а на северном стояли красноармейцы. Среди них - молодой боец Борис.

Уже был освобожден Новгород, врага выбили из Пушкина, Стрельны, Красного Села.

Когда 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел победный салют, Мюллер его не видел - минометная бригада отправилась на запад, освобождать Прибалтику. Ну а День Победы Борис Ефимович встретил в Берлине.

В Ленинграде Борис Мюллер выучился на химика, да так здесь и остался, работал в НИИ имени академика Лебедева, защитил диссертацию. В свои 96 пенсионер любит гулять, делает гимнастику и легко поднимается на четвертый этаж.

Вадим Карпенков событий блокады не помнит. В 1941-м ему исполнился всего год. Но осада Ленинграда пронзила его жизнь, как и тысяч детей, оказавшихся в городе. Гибель родственников, болезни, вызванные истощением, ранний уход близких...

- Конечно, для меня 27 января - это особый день, - говорит Вадим Иванович.

Владимир Карастелин, оказавшийся в осажденном городе в возрасте пяти лет, считает, что пережитое Ленинградом и его жителями должен помнить весь мир. В годовщину освобождения города Владимир Иванович, скорее всего, останется дома с супругой, с которой недавно отметил 60 лет совместной жизни. Во время встреч со школьниками или активистами блокадника часто просят дать совет, наказ на будущее. У Коростылева всегда один ответ: "Нужно жить и любить".

Прямая речь

Геннадий Щербина, президент Группы "Эталон":

- Мы всегда бережно относимся к истории тех мест, на которых ведем строительство, устанавливаем мемориалы в память о защитниках города, участвуем в их восстановлении, сотрудничаем со школами, стараемся оказывать поддержку ветеранам.

Это очень важно как для меня лично, так и для сотрудников Группы "Эталон". У многих из нас в блокаду погибли родственники, у многих из нас в семьях есть те, кто пережил это страшное время. Поэтому, конечно, сохранение памяти играет ключевую роль в передаче новым поколениям духовных и культурных ценностей, воспитании любви к Родине.

Тем временем

Фото: Пресс-служба Группы "Эталон"

"Никто не забыт, ничто не забыто" - не пустые слова для учеников школы N 690, расположенной в составе жилого комплекса "Ласточкино гнездо". Они ухаживают за мемориалом в Уткиной Заводи, микрорайоне недалеко от Октябрьской набережной. Это сейчас здесь кипит жизнь, строятся новые дома, по дорогам снуют машины. А 80 лет назад Уткина Заводь считалась окраиной Ленинграда, и в годы Великой Отечественной здесь велись ожесточенные бои. Имена десятков похороненных в Уткиной Заводи красноармейцев так и остались неизвестными.

В 2013 году Группа "Эталон" установила здесь мемориал павшим воинам. Накануне дня снятия блокады школьники по традиции пришли сюда возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Ленинграда.

- В прошлые годы у нас были очень масштабные мероприятия. В них принимали участие ученики, их родители, приходили ветераны. Но в этом году из-за пандемии мы ограничились небольшим шествием, также ребята зажгли на мемориале свечи, - говорит заместитель директора школы N 690 по воспитательной работе Ирина Веселова. - Кроме того, 27 января у нас пройдет радиолинейка, на которой ученикам расскажут про освобождение Ленинграда, в том числе про мемориал в Уткиной Заводи.

Кстати

Фото: Сергей Николаев/РГ

Героям-авиаторам

В Петербурге возложат цветы к мемориалу первым летчикам.

Памятник "Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома" был открыт в сквере Генерала Селезнева почти три года назад при поддержке Группы "Эталон". Комендантский аэродром сыграл важную роль в обороне Ленинграда. Отсюда вылетали истребители, здесь приземлялись транспортные борты. Самолеты привозили в осажденный город провизию, лекарства, почту и эвакуировали людей на Большую землю.