Необычный проект на территории Чагодощенского района реализуется уже пять лет. За это время он крепко стал на ноги, приобрел популярность как среди самих жителей, которые теперь соревнуются в конкурсе на приготовление самых вкусных щей, так и среди многочисленных гостей, приезжающих специально их попробовать.
Вся изюминка серых щей - в использовании верхних зеленых листьев с кочана капусты. В этом главное отличие серых щей от барских, приготовленных из кочана капусты. Во многих регионах, как правило, верхние зеленые листья срезают, для барских щей и заквашивания ценят сам белый кочан.
А вот в Чагоде идут в дело как раз верхние зеленые листья. Из них готовят специальное крошево, которое при приготовлении крестьянского супа, известного еще с давних времен, и придает им тот особенный неповторимый вкус и сероватый цвет. Но у каждой хозяйки есть и свои собственные секреты. Кто сало использует, а кто крольчатины добавит. Поэтому щи получаются разными. А уже какие лучше, и выбирают на ежегодном празднике.
Кстати, о крошеве. Это не просто привычная нам мелко нашинкованная капуста. Зеленые листья складывают в деревянную бочку и мелко рубят специальной сечкой на длинной палке. Так и получается крошево - капустные кусочки размером в полсантиметра. Местные чагодощенские жители заготавливают крошево на зиму. И, как удалось узнать корреспонденту "РГ", используют старинный рецепт, записанный еще в 1923 году: добавить 150 грамм соли на ведро крошева и 150 грамм ржаной муки, все смешать и уложить закисать в деревянный бочонок.
Серые щи в 2015 году Чагоду включили в гастрономический проект "Вкусная карта России", а в самом городке установили арт-объект "Первая вкусная верста в России". Автором проекта стал местный житель Александр Гладышев. Тогда же зафиксировали и всероссийский рекорд. Крошево для щей в кадках одновременно рубили старинными специальными сечками полсотни человек, не только местные жители, но и представители разных официальных делегаций.
Последний раз в состязании кулинарного мастерства "участвовали" 27 разновидностей серых щей. Дегустацию по традиции устраивал "Профессор серых щей", ну а победителей выбирало профессиональное жюри.