В России оценили вологодский гастрономический проект "Чагода - родина серых щей" Он стал обладателем национальной премии "События России-2020". В конкурсе участвовали 42 проекта из восьми федеральных округов РФ.

Необычный проект на территории Чагодощенского района реализуется уже пять лет. За это время он крепко стал на ноги, приобрел популярность как среди самих жителей, которые теперь соревнуются в конкурсе на приготовление самых вкусных щей, так и среди многочисленных гостей, приезжающих специально их попробовать.

Вся изюминка серых щей - в использовании верхних зеленых листьев с кочана капусты. В этом главное отличие серых щей от барских, приготовленных из кочана капусты. Во многих регионах, как правило, верхние зеленые листья срезают, для барских щей и заквашивания ценят сам белый кочан.

А вот в Чагоде идут в дело как раз верхние зеленые листья. Из них готовят специальное крошево, которое при приготовлении крестьянского супа, известного еще с давних времен, и придает им тот особенный неповторимый вкус и сероватый цвет. Но у каждой хозяйки есть и свои собственные секреты. Кто сало использует, а кто крольчатины добавит. Поэтому щи получаются разными. А уже какие лучше, и выбирают на ежегодном празднике.

Кстати, о крошеве. Это не просто привычная нам мелко нашинкованная капуста. Зеленые листья складывают в деревянную бочку и мелко рубят специальной сечкой на длинной палке. Так и получается крошево - капустные кусочки размером в полсантиметра. Местные чагодощенские жители заготавливают крошево на зиму. И, как удалось узнать корреспонденту "РГ", используют старинный рецепт, записанный еще в 1923 году: добавить 150 грамм соли на ведро крошева и 150 грамм ржаной муки, все смешать и уложить закисать в деревянный бочонок.

Серые щи в 2015 году Чагоду включили в гастрономический проект "Вкусная карта России", а в самом городке установили арт-объект "Первая вкусная верста в России". Автором проекта стал местный житель Александр Гладышев. Тогда же зафиксировали и всероссийский рекорд. Крошево для щей в кадках одновременно рубили старинными специальными сечками полсотни человек, не только местные жители, но и представители разных официальных делегаций.

Последний раз в состязании кулинарного мастерства "участвовали" 27 разновидностей серых щей. Дегустацию по традиции устраивал "Профессор серых щей", ну а победителей выбирало профессиональное жюри.