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27.01.2021 09:28
Рубрика: В мире

Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму

Текст: Марина Алешина

Информагентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации от COVID-19 в Крыму и на Украине - явно не в пользу последней. В то время как на российском полуострове прививочная кампания "идет полным ходом", украинским властям попросту "нечего предложить 42 миллионам своих граждан".

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский пока не способен дать жителям страны защиту от коронавируса. Правда, он обещал, что в следующем месяце Киев все же раздобудет необходимые дозы вакцины, но совершенно непонятно, из каких резервов. Для политика это фиаско в столь чувствительной сфере чревато серьезными "геополитическими последствиями".

При этом успех вакцинации в Крыму журналисты называют "оружием Москвы" - ровно в том же пропагандистском ключе, что и власти Украины. Так, глава украинского минздрава Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев из политических соображений не собирается закупать "Спутник V" у России. Мол, каким бы эффективным ни был препарат, украинским гражданам он только навредит, уверен чиновник.

В регионах В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Присоединение Крыма к России

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