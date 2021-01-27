Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму

Информагентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации от COVID-19 в Крыму и на Украине - явно не в пользу последней. В то время как на российском полуострове прививочная кампания "идет полным ходом", украинским властям попросту "нечего предложить 42 миллионам своих граждан".

Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский пока не способен дать жителям страны защиту от коронавируса. Правда, он обещал, что в следующем месяце Киев все же раздобудет необходимые дозы вакцины, но совершенно непонятно, из каких резервов. Для политика это фиаско в столь чувствительной сфере чревато серьезными "геополитическими последствиями".

При этом успех вакцинации в Крыму журналисты называют "оружием Москвы" - ровно в том же пропагандистском ключе, что и власти Украины. Так, глава украинского минздрава Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев из политических соображений не собирается закупать "Спутник V" у России. Мол, каким бы эффективным ни был препарат, украинским гражданам он только навредит, уверен чиновник.