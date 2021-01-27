Энтузиасты создадут карту исторических объектов степного Крыма

Аграрный Красногвардейский район может стать весьма привлекательным местом для туристов. Члены Российского военно-исторического общества один за другим воссоздают памятники на карте края. Их усилиями найдена могила внука Льва Толстого - Андрея Ильича, обнаружены остатки Салгирской крепости, построенной князем Василием Долгоруковым во время Крымского похода. Историки установили возраст моста, построенного в период Крымской войны, а теперь решили создать Музей степи в немецкой усадьбе начала XX века.

Находок не перечесть

О поисках могилы внука Льва Толстого - штаб-ротмистра Андрея Ильича Толстого, погибшего в Крыму в годы Гражданской войны, "РГ" уже рассказывала ("Историю делают неравнодушные", номер от 11.11.2020). Недавно на кладбище, где похоронены несколько белых офицеров, скончавшихся от ран во время штурма Перекопа в апреле 1920 года, побывали потомки рода Толстых. Выяснение деталей еще не окончено, продолжаются поиски архивных материалов, и к их результатам мы еще вернемся.

Казалось бы, Красногвардейский район - это не Херсонес, не Боспор, не Бахчисарай и даже не Ялта с ее аурой "русской Ривьеры". Но и здесь множество исторических памятников, надо только уметь их увидеть.

- Стратегический мост через реку Салгир времен Крымской войны 1853-1855 годов мы нашли у села Пятихатки. Время его строительства подтверждается документами, - рассказывает председатель районного отделения Российского военно-исторического общества Валерий Линевич. - Мост до сих пор функционирует.

В архивах историки выяснили, что в годы крымской кампании в Пятихатках находилась крупная тыловая часть снабжения русской армии. По сути, огромные тыловые склады. Для них полковник Щербаков с 11-м артиллерийским полком построил земляную крепость. Описанный историками мост был частью коммуникации фортификационного сооружения.

Сегодня в Пятихатках установили мемориальную доску, напоминающую о том, что село играло не последнюю роль в защите Отечества на разных его исторических этапах.

Стоянка эпохи неолита

В минувшем году "РГ" писала и о другой не менее интересной находке, сделанной историками-энтузиастами на границе Красногвардейского и Нижнегорского районов в излучине Салгира ("В Крыму нашли остатки крепости Долгорукова времен похода на Кафу", номер от 30.01.2020). Крепость на этом месте построила армия князя Долгорукова для надежной защиты тыла. Здесь бывали Суворов, Кутузов, Щербаков, Прозоровский и другие видные военачальники того времени. Крепость имела 23 артиллерийских позиции, заполненный водой ров, ловушки - "волчьи ямы" - и постоянный гарнизон.

Со временем необходимость в этом сооружении отпала, крепость пришла в упадок, а затем и вовсе разрушилась. Позже было забыто даже место ее нахождения. В наши дни ее искали многие профессиональные историки. Повезло членам местного военно-исторического общества. Они сопоставили данные исторических карт, спутниковых снимков местности и находок, сделанных фермерами. Теперь уже нет сомнений в том, что собранные здесь осколки бомб, пуговицы, монеты, нательные крестики, пули XVIII века - артефакты из древней крепости.

- У нас есть карта из московского архива, - рассказал Валерий Линевич. - Это копия с оригинала карты Долгорукова, на ней указан Салгирский ретраншемент.

Энтузиасты планировали в прошлом году с помощью археологов провести более детальные раскопки. Центральный музей Тавриды пришел на помощь и сумел заинтересовать одного из профессиональных археологов более пристально исследовать участок в излучине.

- Мы договорились с известным исследователем крымских древностей, доктором исторических наук и сотрудником Института археологии Крыма РАН, что как только у него будет возможность, он выедет в Красногвардейский район и поможет с исследованиями, - рассказал директор музея Андрей Мальгин.

В прошлом году осуществить задуманное помешала пандемия коронавируса, поэтому археологическую разведку с участием профессиональных историков отложили на нынешний год. Между тем, там же на берегах Салгира местные историки сделали еще одну интересную находку. По материалам научной экспедиции они установили место стоянки древнего человека.

- Недалеко от нашего села Ровное в русле пересохшего Салгира мы обнаружили стоянку древнего человека времен неолита или ранней бронзы, - рассказал Валерий Линевич. - Сейчас уточняем ее границы. Еще в 50-е годы профессор Щепинский работал в этих местах. Мы нашли его отчет и отыскали это место.

Возродить усадьбу

Каждый, кто побывал в селе Клепинино Красногвардейского района, наверняка не смог пройти мимо родового гнезда семьи Люстих - потомков немецких колонистов, с которыми связывают расцвет всего района. В 2020 году местной достопримечательности исполнилось 110 лет, а род Люстих связывает с этим краем уже более 160 лет общей истории. Даже сегодня, несмотря на проваленную крышу, старинное здание в хорошем состоянии. Его владелицу Анну Антоновну Люстих в начале XX века местные жители уважительно называли "хозяйкой степи". Сегодня военно-историческое общество задумало возродить усадьбу и создать здесь музей.

- Мы собрали все необходимые документы и представили их для придания усадьбе статуса объекта культурного наследия, - рассказал Валерий Линевич. - Хотим в перспективе на базе этого здания создать Музей степи, где каждое национальное общество Крыма, участвовавшее в ее освоении, было бы представлено.

Тем временем

В 2020 году члены семьи Люстих побывали в своем родовом гнезде на крымской земле. В Клепинино приезжали представители ее петербургской ветви. Известно, что сама Анна Антоновна скончалась в возрасте 99 лет в Нью-Йорке. Сегодня потомки этой немецкой семьи, оставившей заметный след в истории освоения степного Крыма, разбросаны по всему миру. Не исключено, что встречи ее представителей в Клепинино станут регулярными.

Справка "РГ"

Аскольд Александрович Щепинский - известный крымский ученый археолог, открывший на полуострове около 800 памятников прошлого. С 1967 по 1981 год ученый возглавлял масштабную экспедицию, работавшую в зоне строительства Северо-Крымского канала. Он исследовал десятки курганов эпохи бронзы и раннего железного века. Сенсацию принес 1974 год, когда в результате раскопок Ногайчинского кургана (рядом с селом Червонным в Нижнегорском районе Крыма) Щепинский обнаружил неразграбленное захоронение сарматской царицы, жившей в I веке до н. э., с множеством (более двух килограммов) уникальных золотых изделий тончайшей работы. Сегодня они хранятся в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве.