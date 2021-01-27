В Астраханском государственном медуниверситете задались целью получить противотуберкулезное средство на основе белка верблюжьего молока. Проект, рассчитанный на два года, получил грант 500 тысяч рублей от Фонда содействий инновациям. Исследования уже идут.

- Известно, что верблюжье молоко полезно при заболеваниях легких, в том числе при туберкулезе, но научных работ на тему крайне мало. Мы решили заняться темой более подробно, - пояснил "РГ" заведующий кафедрой химии медуниверситета, профессор Александр Николаев, который инициировал исследования совместно со своим студентом, пятикурсником Ринатом Насибулиным.

Исследователи выделят из молока очищенный лактоферрин, обладающий антимикробными и антивирусными свойствами белок и проверят его противотуберкулезное действие. Затем лактоферрин расщепят на фрагменты - пептиды, состоящие из аминокислот, и узнают, какие именно комбинации наиболее активны.

По словам профессора, большинство существующих противотуберкулезных средств химического происхождения, и паразитарные микроорганизмы вырабатывают к ним устойчивость, поэтому поиски эффективного лекарства от туберкулеза в мире продолжаются. По мнению астраханских ученых, этим средством как раз могут стать пептидные препараты. Они разрушают клеточную мембрану палочки Коха, и тогда устойчивость к лекарствам не вырабатывается.

Молоко ученые приобретают на верблюжьих фермах в селе Байбек Красноярского района. Сбор молока происходит на 5-й - 7-й неделе после родов верблюдицы, именно в этот период в ее молоке наблюдается наибольшая концентрация лактоферрина.

Недостатка нет и в местном сырье. В Астраханской области три тысячи верблюдов, это самое крупное в России поголовье.

У Александра Николаева уже есть опыт получения очищенного лактоферрина, но из человеческого молока. На основе этой научной разработки фармфабрика в Новосибирске производит тест-системы для выявления воспалительных процессов в организме.