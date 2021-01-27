В стране началась массовая прививочная кампания: создание коллективного иммунитета на сегодняшний день единственный способ справиться с пандемией и вернуться к привычному образу жизни. Корреспонденты "РГ" проверили, как организован этот процесс в разных регионах.

Сделал сам

Одним из первых сделал прививку от COVID-19 наш корреспондент в Волгограде. Вот его впечатления: "Перед уколом меня осмотрел терапевт. Измерил температуру, проверил пульс, послушал легкие. Я заполнил анкету со стандартными вопросами: не болел ли в ближайшее время? есть ли аллергия на препараты? были ли контакты с больными ОРВИ? И меня отправили в процедурный кабинет. После укола просили немного посидеть. Если организм отреагировал нормально (а у абсолютного большинства пациентов так и происходит), то можно идти домой. Повторный визит назначен через три недели. Я внимательно прислушивался к себе эти дни. Пару дней ощущал небольшую слабость, температура - 36,9. Ночью ломило кости, как при гриппе. А затем все прошло".

- Вакцина поступает в наше медучреждение каждый день, ее достаточно, - сообщила заместитель главврача поликлиники № 3 Татьяна Евсеева. - Выраженных побочных явлений ни у кого не было. Но и после вакцинации необходимо соблюдать масочный режим. Пока у нас в организме вырабатываются антитела, мы не должны получить другую инфекцию.

По информации облздрава, в регионе используют обе российские вакцины: "Спутник V" и "Эпиваккорона". Сейчас прививку можно сделать в любом из 13 пунктов: в Волгограде на базе городских поликлиник № 1, 2, 3, 4, 28, а также больниц № 7, 11, 15, 16; в Волжском - в больнице имени С. З. Фишера, в Камышине - в горбольнице № 1, в Урюпинске и Михайловке - в ЦРБ. В январе-феврале дополнительно развернут еще десять пунктов.

Невзирая на выходные

В Астрахани к массовой вакцинации приступили 18 января. Как сообщила первый замминистра здравоохранения области Ольга Агафонова, сделать прививку можно даже в выходной день. В регионе заработали 22 пункта иммунизации во всех взрослых поликлиниках, районных больницах, городской больнице № 2 имени Губиных и в двух частных медучреждениях, в клинической больнице "РЖД-Медицина" и Медико-санитарной части.

Желающих записывают по телефону круглосуточной "горячей линии" (8512) 44-03-03. Оператор спрашивает у пациента фамилию и название медучреждения, в котором он обслуживается. Если там будет очередь на несколько дней вперед, можно пойти в поликлинику, которая окажется посвободнее. Но ажиотажа не наблюдается. Позвонив в кол-центр, я сразу услышала ответ оператора. Записаться мне предложили уже на следующее утро в 8 часов.

По словам Агафоновой, пока не вакцинируют детей до 18 лет, беременных и кормящих матерей, людей, страдающих тяжелыми формами аллергии или в период обострения какой-либо болезни, а также тех, кто уже перенес коронавирус. А вот гражданам старше 55 лет и тем, кто страдает сердечными, бронхолегочными и другими хроническими заболеваниями без указания верхнего порога возраста, делать прививку, напротив, настоятельно рекомендуют. Ведь это группы риска, и заболевание ковидом для них может быть очень опасно.

- Мы активно обзваниваем больных, которые стоят на диспансерном учете в медучреждениях, - сообщила Агафонова. - У нас 36 тысяч больных сахарным диабетом в регионе, прежде всего им стали предлагать записаться на вакцинацию.

Прививки делают вакциной "Спутник-V". Она вводится в два этапа с перерывом в 21 день. В первые трое суток может чувствоваться недомогание. В этот период не рекомендуются физические нагрузки, посещение бани или сауны, злоупотребление алкоголем.

Причем замминистра подчеркнула, что в соответствии со стандартами Минздрава России, перед прививкой не требуются предварительные тесты на коронавирус или на антитела без наличия показаний.

На сегодняшний день вакцинировано 4 542 астраханца, случаев побочной реакции или заболевания COVID-19 после этого, по данным минздрава, не было. Всего планируется вакцинировать не меньше 60 процентов населения области, около 600 тысяч человек.

- Это вполне реально, - сообщила Агафонова. - У нас есть опыт вакцинации от гриппа, тоже 60 процентов населения области.

Запись в личном кабинете

В Калмыкию уже поступило около 1000 доз вакцины "Гамковидвак" ("Спутник V"), а всего в первом квартале предполагается получить более 12 000. Работники системы здравоохранения проходят вакцинацию в числе первых. Среди них, кстати, был и глава регионального минздрава Юрий Кикенов.

Открыты 13 прививочных пунктов - в 12 районах и в городской поликлинике Элисты. На вакцинацию можно записаться через портал госуслуг. Кстати, как рассказала "РГ" пресс-секретарь республиканского минздрава Евгения Очаныкова, Калмыкия и Санкт-Петербург оказались двумя первыми регионами в стране, которые смогли еще 15 января подключить сервис записи на вакцинацию на местном уровне.

Кроме того, в элистинской городской поликлинике есть запись по телефону. Причем в первые сутки записались более 80 человек, а сейчас ежедневно поступает около 50 заявок.

Сама Евгения Очаныкова также прошла вакцинацию и сейчас чувствует себя хорошо.

- Если говорить о моем личном опыте, то перед прививкой я начала пить два препарата. Один - чтобы избежать аллергической реакции, а второй мне посоветовали, потому что я чуть простыла. Со мной прививались еще четыре человека. Мы знакомы и интересовались самочувствием друг друга после прививки. Все чувствуют себя замечательно. У меня было лишь незначительное повышение температуры до 36,9, но без каких-то негативных ощущений. У наших коллег, которые прививались чуть раньше, наблюдались симптомы, схожие с ОРВИ, иногда - диарея. Но все это проходило буквально за сутки, - рассказала Евгения.

Как вам удобно

В Ростовской области, чтобы достигнуть популяционного иммунитета, нужно привить не менее двух миллионов человек. В связи с такой масштабной задачей количество прививочных кабинетов будет увеличено с 12 до 83. Сейчас их срочно обеспечивают необходимым оборудованием, а медицинские организации подключают к порталу госуслуг, чтобы граждане могли записываться на укол в личном кабинете.

На момент проверки корреспондента "РГ" запись в личном кабинете оказалась проблематична. Зато в ближайшей поликлинике трубку подняли на удивление быстро и тут же записали на конец недели в удобное время. По состоянию на прошлый понедельник в Ростов поступило 12542 дозы вакцины. Она тут же регистрируется через портал и распределяется по городам региона.

- Как только мы принимаем человека, тут же проводим верификацию, информация о сделанной прививке передается в Москву, и новая поставка вакцины производится с учетом этих данных, - сообщил министр здравоохранения области Юрий Кобзев.

И холодовой центр есть

На начало недели в Махачкалу завезено более пяти тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Во всех городах и многих районах республики открыто 54 пункта. С их адресами и телефонами можно ознакомиться на сайте регионального министерства здравоохранения. С собой необходимо иметь паспорт и полис медицинского страхования.

Эти документы не обязательны, если вакцинация проходит в поликлинике по месту жительства.

На базе Республиканского центра инфекционных болезней открылся холодовой центр для хранения вакцины. На 500 квадратных метрах установлены 14 крупных холодильных камер, где вакцина может храниться больше года. Холодовой центр оснащен всем необходимым, включая бесперебойные резервные источники питания.

По словам врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, для транспортировки вакцины в регионе создана логистическая цепочка. Перевозить вакцину будут на специальном автотранспорте со встроенным датчиком температурного режима.