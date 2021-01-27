Новости

В ФСБ разъяснили, из-за чего введена бесполетная зона в пригороде Геленджика 09:48
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
На Урале эвакуировали детские сады после сообщений о "минировании" 09:45
Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму 09:28
Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
В Финляндии и Швеции сообщили о новых умерших после прививки Pfizer 09:16
В Бурятии продлили действие ограничений из-за COVID-19 09:04
Малкин сравнялся с Ягром по очкам за "Питтсбург" 08:57
В 2021 году "Школа профессионального роста" в Москве примет 300 студентов 08:52
Три очка Проворова принесли "Филадельфии" победу над "Нью-Джерси" 08:47
"Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены 08:34
В Москве доступ к вакцине от коронавируса получат все таксисты и курьеры 08:20
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Айлендерс" 08:20
Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 08:20
"Манчестер Сити" вышел в лидеры чемпионата Англии 08:10
Москвичи сдали на утилизацию 25 тысяч новогодних елей 08:06
Врачи объяснили, что повышает риск заболеть COVID-19 у здоровых людей 08:03
"Интер" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии 07:55
Названа привычка, провоцирующая быстрый рост жира на животе 07:35
Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках 07:33
Ученые усомнились, что жирная пища вызывает болезни сердца 07:24
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран 07:00
В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек 06:55
На Чукотке возбудили дело о гибели работника на шахте 06:43
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 09:02
Рубрика: Общество

Прививки без выходных

Как в регионах юга России проводится массовая вакцинация
Текст: Тимур Алиев, Лариса Ионова, Наталья Коротченко, Руслан Мельников, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 16(8367)
В стране началась массовая прививочная кампания: создание коллективного иммунитета на сегодняшний день единственный способ справиться с пандемией и вернуться к привычному образу жизни. Корреспонденты "РГ" проверили, как организован этот процесс в разных регионах.

Сделал сам

Одним из первых сделал прививку от COVID-19 наш корреспондент в Волгограде. Вот его впечатления: "Перед уколом меня осмотрел терапевт. Измерил температуру, проверил пульс, послушал легкие. Я заполнил анкету со стандартными вопросами: не болел ли в ближайшее время? есть ли аллергия на препараты? были ли контакты с больными ОРВИ? И меня отправили в процедурный кабинет. После укола просили немного посидеть. Если организм отреагировал нормально (а у абсолютного большинства пациентов так и происходит), то можно идти домой. Повторный визит назначен через три недели. Я внимательно прислушивался к себе эти дни. Пару дней ощущал небольшую слабость, температура - 36,9. Ночью ломило кости, как при гриппе. А затем все прошло".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Эксперты "РГ" ответили на самые частые вопросы о вакцинации от COVID

- Вакцина поступает в наше медучреждение каждый день, ее достаточно, - сообщила заместитель главврача поликлиники № 3 Татьяна Евсеева. - Выраженных побочных явлений ни у кого не было. Но и после вакцинации необходимо соблюдать масочный режим. Пока у нас в организме вырабатываются антитела, мы не должны получить другую инфекцию.

По информации облздрава, в регионе используют обе российские вакцины: "Спутник V" и "Эпиваккорона". Сейчас прививку можно сделать в любом из 13 пунктов: в Волгограде на базе городских поликлиник № 1, 2, 3, 4, 28, а также больниц № 7, 11, 15, 16; в Волжском - в больнице имени С. З. Фишера, в Камышине - в горбольнице № 1, в Урюпинске и Михайловке - в ЦРБ. В январе-феврале дополнительно развернут еще десять пунктов.

Невзирая на выходные

В Астрахани к массовой вакцинации приступили 18 января. Как сообщила первый замминистра здравоохранения области Ольга Агафонова, сделать прививку можно даже в выходной день. В регионе заработали 22 пункта иммунизации во всех взрослых поликлиниках, районных больницах, городской больнице № 2 имени Губиных и в двух частных медучреждениях, в клинической больнице "РЖД-Медицина" и Медико-санитарной части.

Желающих записывают по телефону круглосуточной "горячей линии" (8512) 44-03-03. Оператор спрашивает у пациента фамилию и название медучреждения, в котором он обслуживается. Если там будет очередь на несколько дней вперед, можно пойти в поликлинику, которая окажется посвободнее. Но ажиотажа не наблюдается. Позвонив в кол-центр, я сразу услышала ответ оператора. Записаться мне предложили уже на следующее утро в 8 часов.

По словам Агафоновой, пока не вакцинируют детей до 18 лет, беременных и кормящих матерей, людей, страдающих тяжелыми формами аллергии или в период обострения какой-либо болезни, а также тех, кто уже перенес коронавирус. А вот гражданам старше 55 лет и тем, кто страдает сердечными, бронхолегочными и другими хроническими заболеваниями без указания верхнего порога возраста, делать прививку, напротив, настоятельно рекомендуют. Ведь это группы риска, и заболевание ковидом для них может быть очень опасно.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
На этой неделе в регионы направят почти 2 млн доз вакцины от COVID-19

- Мы активно обзваниваем больных, которые стоят на диспансерном учете в медучреждениях, - сообщила Агафонова. - У нас 36 тысяч больных сахарным диабетом в регионе, прежде всего им стали предлагать записаться на вакцинацию.

Прививки делают вакциной "Спутник-V". Она вводится в два этапа с перерывом в 21 день. В первые трое суток может чувствоваться недомогание. В этот период не рекомендуются физические нагрузки, посещение бани или сауны, злоупотребление алкоголем.

Причем замминистра подчеркнула, что в соответствии со стандартами Минздрава России, перед прививкой не требуются предварительные тесты на коронавирус или на антитела без наличия показаний.

На сегодняшний день вакцинировано 4 542 астраханца, случаев побочной реакции или заболевания COVID-19 после этого, по данным минздрава, не было. Всего планируется вакцинировать не меньше 60 процентов населения области, около 600 тысяч человек.

- Это вполне реально, - сообщила Агафонова. - У нас есть опыт вакцинации от гриппа, тоже 60 процентов населения области.

Запись в личном кабинете

В Калмыкию уже поступило около 1000 доз вакцины "Гамковидвак" ("Спутник V"), а всего в первом квартале предполагается получить более 12 000. Работники системы здравоохранения проходят вакцинацию в числе первых. Среди них, кстати, был и глава регионального минздрава Юрий Кикенов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19

Открыты 13 прививочных пунктов - в 12 районах и в городской поликлинике Элисты. На вакцинацию можно записаться через портал госуслуг. Кстати, как рассказала "РГ" пресс-секретарь республиканского минздрава Евгения Очаныкова, Калмыкия и Санкт-Петербург оказались двумя первыми регионами в стране, которые смогли еще 15 января подключить сервис записи на вакцинацию на местном уровне.

Кроме того, в элистинской городской поликлинике есть запись по телефону. Причем в первые сутки записались более 80 человек, а сейчас ежедневно поступает около 50 заявок.

Сама Евгения Очаныкова также прошла вакцинацию и сейчас чувствует себя хорошо.

- Если говорить о моем личном опыте, то перед прививкой я начала пить два препарата. Один - чтобы избежать аллергической реакции, а второй мне посоветовали, потому что я чуть простыла. Со мной прививались еще четыре человека. Мы знакомы и интересовались самочувствием друг друга после прививки. Все чувствуют себя замечательно. У меня было лишь незначительное повышение температуры до 36,9, но без каких-то негативных ощущений. У наших коллег, которые прививались чуть раньше, наблюдались симптомы, схожие с ОРВИ, иногда - диарея. Но все это проходило буквально за сутки, - рассказала Евгения.

Как вам удобно

В Ростовской области, чтобы достигнуть популяционного иммунитета, нужно привить не менее двух миллионов человек. В связи с такой масштабной задачей количество прививочных кабинетов будет увеличено с 12 до 83. Сейчас их срочно обеспечивают необходимым оборудованием, а медицинские организации подключают к порталу госуслуг, чтобы граждане могли записываться на укол в личном кабинете.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Инфекционист рассказал, когда делать прививку переболевшим COVID-19

На момент проверки корреспондента "РГ" запись в личном кабинете оказалась проблематична. Зато в ближайшей поликлинике трубку подняли на удивление быстро и тут же записали на конец недели в удобное время. По состоянию на прошлый понедельник в Ростов поступило 12542 дозы вакцины. Она тут же регистрируется через портал и распределяется по городам региона.

- Как только мы принимаем человека, тут же проводим верификацию, информация о сделанной прививке передается в Москву, и новая поставка вакцины производится с учетом этих данных, - сообщил министр здравоохранения области Юрий Кобзев.

И холодовой центр есть

На начало недели в Махачкалу завезено более пяти тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Во всех городах и многих районах республики открыто 54 пункта. С их адресами и телефонами можно ознакомиться на сайте регионального министерства здравоохранения. С собой необходимо иметь паспорт и полис медицинского страхования.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Мишустин назвал срок выхода третьей российской вакцины от коронавируса

Эти документы не обязательны, если вакцинация проходит в поликлинике по месту жительства.

На базе Республиканского центра инфекционных болезней открылся холодовой центр для хранения вакцины. На 500 квадратных метрах установлены 14 крупных холодильных камер, где вакцина может храниться больше года. Холодовой центр оснащен всем необходимым, включая бесперебойные резервные источники питания.

По словам врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, для транспортировки вакцины в регионе создана логистическая цепочка. Перевозить вакцину будут на специальном автотранспорте со встроенным датчиком температурного режима.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область СКФО Дагестан Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России