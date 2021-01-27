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27.01.2021 11:24
Рубрика: Власть

Мишустин выделил трем регионам 2,5 млрд на канализацию и набережные

Текст: Владимир Кузьмин

Более 2,5 миллиарда рублей выделено ряду регионов на ближайшие три года для реконструкции набережных и ремонта очистных сооружений.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Мишустин уточнил пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил средства между Ростовской и Самарской областями и Хабаровским краем. Субсидии из федерального бюджета помогут модернизировать объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры в Комсомольске-на-Амуре, Ростове-на-Дону и Тольятти.

Господдержка объектам капитального строительства предоставляется, если их сметная стоимость превышает 1,5 миллиарда рублей. Работа идет в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

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