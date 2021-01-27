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27.01.2021 09:36

Защита в штатном режиме

Как на Кубани обеспечивают безопасность на объектах транспортировки и хранения нефти
Текст: Дарья Лисицына (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 16(8367)
2020-й в организациях системы ПАО "Транснефть", в том числе в компании "Черномортранснефть", прошел как Год промышленной безопасности и производственного контроля.
Сотрудники аварийно-спасательных подразделений "Черномортранснефти" готовы к любым нештатным ситуациям. Фото: Пресс-служба АО "Черномортранснефть" Сотрудники аварийно-спасательных подразделений "Черномортранснефти" готовы к любым нештатным ситуациям. Фото: Пресс-служба АО "Черномортранснефть"
Сотрудники аварийно-спасательных подразделений "Черномортранснефти" готовы к любым нештатным ситуациям. Фото: Пресс-служба АО "Черномортранснефть"

Отработка навыков

Три кита эффективной работы любого предприятия - обучение персонала, совершенствование его навыков и техническая модернизация. Сотрудники аварийно-спасательных подразделений "Черномортранснефти" готовы к любым нештатным ситуациям благодаря постоянным учебно-тренировочным занятиям, которые проводят и на суше, и на воде.

По сути, это настоящая спецоперация, в которой принимают участие до 200 человек, задействованы плавсредства, вертолеты и беспилотники. После получения диспетчером информации об условном ЧП на место сразу же выдвигаются сотрудники нескольких подразделений. Пока одни берут пробы грунта и воды, другие ставят боновые заграждения на так называемых рубежах. После чего начинается сбор имитатора нефти в емкости временного хранения.

Всего в прошлом году нефтепроводчики провели 38 масштабных тренировок, в том числе четыре - на море. Отрабатывали оперативное оповещение должностных лиц и надзорных органов об "аварии", доставку к месту ликвидации последствий условных ЧС специалистов и техники, эвакуацию людей.

ЧП на нефтепроводах "Черномортранснефти" в Краснодарском крае, к счастью, не случалось благодаря высокому уровню безопасности объектов, тем не менее сотрудники компании готовы оперативно и слаженно работать в любой ситуации. Они подтверждали это по итогам всех учений - с поставленными задачами справлялись быстро и укладывались в отведенный срок.

Проверка знаний

В прошлом году из-за сложной эпидемической ситуации персонал компании частично перешел на дистанционный режим работы, однако сотрудники оперативных служб и дежурные всегда находятся на месте. Конечно, соблюдаются все необходимые санитарные меры для нераспространения коронавирусной инфекции, используются средства индивидуальной защиты, повсеместно в наличии дезинфицирующие средства. Производственная деятельность продолжается непрерывно, и специалисты "Черномортранснефти" постоянно повышают свою квалификацию, проходят аттестацию в области промышленной безопасности. В 2020-м обучение велось в дистанционном режиме.

Компьютерное оборудование компании подключено к Единому порталу Ростехнадзора по тестированию в области промышленной безопасности. С его помощью проверяют руководителей и специалистов, отвечающих за строительство и эксплуатацию опасных объектов. В 2020-м сотрудники "Черномортранснефти" успешно прошли экзамены на знание общих требований промышленной безопасности, эксплуатации складов нефтепродуктов, магистральных нефтепроводов, газовых сетей, теплоносителей и другой инженерной инфраструктуры. Также проверяли компетенции в области проектирования, строительства, реконструкции и капремонта объектов нефтяной и газовой промышленности.

Модернизация и обновление

Еще один важный фактор - это техническое перевооружение. В прошлом году на нескольких нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Черномортранснефти" были заменены отработавшие установленный производителем срок службы автоматизированные системы управления технологическим процессом. Новое оборудование - усовершенствованное, обеспечивает автоматическую защиту и блокировку управления НПС, автоматическое регулирование давления и связь с другими системами безопасности. Все это значительно повышает надежность работы техники и сокращает количество случаев отказа оборудования.

На завершающей стадии обновление резервуарного парка "Грушовая" перевалочного комплекса (ПК) "Шесхарис". Речь идет о строительстве новых стальных вертикальных резервуаров взамен железобетонных.

В резервуары промышленной площадки "Грушовая" нефть и нефтепродукты поступают по магистральным нефтепроводам "Тихорецк - Новороссийск-1,2,3", "Крымск - Грушовая", а также железнодорожным транспортом через систему сливо-наливных эстакад АО "Транснефть - Терминал". "Грушовая", по сравнению со второй производственной площадкой - "Шесхарис", несет основную перевалочную нагрузку из-за наличия больших емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, поэтому ее модернизация для нефтепроводчиков в числе приоритетов.

Работа организаций системы "Транснефть" в сфере промышленной безопасности ежегодно анализируется, и лучшим доказательством ее эффективности служит то, в 2020-м все объекты "Черномортранснефти" отработали в штатном режиме и без нареканий со стороны надзорных структур.

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