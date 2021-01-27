На Кубани полицейских задержали за незаконный оборот наркотиков

В Армавире оперативники подразделения ОКОН в ходе рейда задержали двух полицейских, которые употребляли наркотические вещества в свободное от службы время.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, полицейские остановили автомобиль ВАЗ, в котором находились сотрудники МВД. В ходе осмотра салона под передним пассажирским сидением был обнаружен прозрачный полимерный пакет с белым веществом. Находку изъяли и отправили на экспертизу.

- Сейчас эти сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - В случае подтверждения вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке. В отношении их непосредственных руководителей будут приняты меры строгой дисциплинарной ответственности.