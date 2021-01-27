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27.01.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту массового уничтожения мирного населения на Кубани в период оккупации 1942-1943 годов (статья 357 УК РФ "Геноцид"). Основанием послужили обнародованные архивные материалы УФСБ России.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
На Кубани возобновили расследование массовых убийств фашистами

С августа 1942 года по октябрь 1943 года вторгшиеся на территорию края немецкие захватчики при содействии пособников жестоко расправлялись с мирными жителями - стариками, женщинами и детьми.

"Сейчас получены сведения о том, что во время оккупации в каждом районе края производилось массовые убийства населения, - рассказали в СК России. - В Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в Новороссийске - не менее семи тысяч, в Армавире - не менее 6680, в станице Абинской - более двух тысяч и в Темрюке более тысячи.

Существует множество задокументированных примеров уничтожения значительной части населения в крае. Отдельные акты вошли в сборник о нацистских преступлениях российского проекта "Без срока давности". Так, 13 ноября 1943 года гитлеровцы расстреляли 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна Мостовского района. Раненых немцы добили, а сам поселок сожгли дотла. Подобную зверскую акцию солдаты провели в марте 1943 года на хуторе 2-й Западный Крымского района, где расстреляли и сожгли 137 мирных граждан, в том числе 28 детей. В сентябре 1943 года в станице Гостагаевской фашисты изъяли у родителей 40 детей. Мальчиков и девочек отправили в военный госпиталь Темрюкского района, где лежали раненые немецкие офицеры. Там детей использовали в качестве доноров крови, после чего их тела были захоронены.

Сейчас цель расследования - установить конкретных лиц из числа фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности. К расследованию привлекли самых опытных следователей-криминалистов.

ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в концлагере "Красный"
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