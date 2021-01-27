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27.01.2021 12:19
Рубрика: Экономика

На курортах Кубани к летнему сезону обновят пляжи

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов/ РГ Фото: Владимир Аносов/ РГ
Фото: Владимир Аносов/ РГ

В Анапе представили краевой стандарт организации пляжного отдыха, в соответствии с которым обновят всю территорию Черноморского побережья Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Владимир Аносов
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Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что без повышения качества услуг на пляжах, уровня сервиса, единого стилевого решения невозможно конкурировать с зарубежными курортами.

- Разработанные методические рекомендации - это своего рода пособие по приведению пляжной территории в соответствие с требованиями времени и запросами туристов, - комментирует он.

Разработанный документ содержит требования к функциональной инфраструктуре, зонированию, безопасности услуг, предоставляемых отдыхающим на берегу, их прозрачности и легальности, а также возможности оплаты любым удобным для туристов способом. Реформа коснется также и одежды пляжного персонала, оформления стендов, навесов, урн, спасательных вышек и других объектов. Планируется, что всю инфраструктуру обеспечат кубанские производители. Приводить пляжи к единому облику начнут уже к началу летнего сезона.

Кстати

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в регионе благоустроено 120 километров пляжей, которые обеспечивают единовременный отдых более 630 тысяч туристов.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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