Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море

Корабль условного противника с группой диверсантов уничтожен на совместных учениях морской авиации Черноморского флота и береговых ракетных комплексов "Бал". Об этом в среду сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

- По замыслу учения в акватории Черного моря был обнаружен надводный корабль условного противника с группой диверсантов на борту. В этой роли выступал экипаж сторожевого корабля "Пытливый", - рассказали на флоте.

В воздух была поднята дежурная группа морской авиации ЧФ. Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М нанесли учебные ракетные и бомбовые удары по надводной цели. Экипажи также отработали сложные фигуры пилотажа при заходе на боевой курс.

Тем временем дислоцированные в Крыму береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" были переброшены в нужный район. Ракетчики отследили "вражеский" корабль, привели установки в боевое положение и выполнили электронные пуски ракет.

Всего в учениях задействовали более 200 военнослужащих, четыре истребителя Су-30СМ, два бомбардировщика Су-24М, а также дивизион ракетных комплексов "Бал".