ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона

Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" (Краснодар), выступающий в Единой лиге и во втором по значимости на континенте Еврокубке, подписал перешедшего из саратовского "Автодора" американского игрока Дрю Гордона. Он действует на позициях тяжелого форварда и центрового.

Рост Гордона - 204 сантиметра. Свою карьеру в Европе он начинал в сезоне 2012/13 в сербском "Партизане" из Белграда, затем выступал за итальянский клуб "Динамо-Сассари", "Банвит" (Турция). Перед сезоном 2014/15 Гордон вернулся в США и провел девять игр за клуб НБА "Филадельфия", но в основном выходил на площадку в матчах "D-League" в составе фарм-коллектива "Делавэр".

Далее Гордон снова перебрался через океан, играл в "Шалоне" (Франция), "Летувос Ритас" (Литва), после этого подписал контракт с нашим "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Потом - второе пришествие в "D-League", но уже в ряды "Лонг-Айленд Нетс", где Гордон выступал вместе с Аланом Уильямсом, нынешним баскетболистом "Локомотива-Кубани". В 2019 Дрю снова оказался в команде Единой лиги - польской "Зелена-Гуре". Перед сезоном 2020/21 американец заключил соглашение с саратовским "Автодором". Статистика в команде с берегов Волги у него такая: 13 игр, в среднем по 8,7 очка; 6,7 подборов.

Интересный факт: в каком бы национальном первенстве в Европе Гордон не играл, он всегда попадал в состав команды легионеров на "Матч Звезд".