Новости

В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 16:37
ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона 16:34
"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов 16:32
В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах 16:30
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры 16:24
Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы 16:20
В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников 16:15
Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель" 16:12
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только 16:09
Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX 16:03
Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 16:34
Рубрика: Спорт

ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона

Текст: Илья Трисвятский

Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" (Краснодар), выступающий в Единой лиге и во втором по значимости на континенте Еврокубке, подписал перешедшего из саратовского "Автодора" американского игрока Дрю Гордона. Он действует на позициях тяжелого форварда и центрового.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В список кандидатов в мужскую баскетбольную сборную вошли 27 человек

Рост Гордона - 204 сантиметра. Свою карьеру в Европе он начинал в сезоне 2012/13 в сербском "Партизане" из Белграда, затем выступал за итальянский клуб "Динамо-Сассари", "Банвит" (Турция). Перед сезоном 2014/15 Гордон вернулся в США и провел девять игр за клуб НБА "Филадельфия", но в основном выходил на площадку в матчах "D-League" в составе фарм-коллектива "Делавэр".

Далее Гордон снова перебрался через океан, играл в "Шалоне" (Франция), "Летувос Ритас" (Литва), после этого подписал контракт с нашим "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Потом - второе пришествие в "D-League", но уже в ряды "Лонг-Айленд Нетс", где Гордон выступал вместе с Аланом Уильямсом, нынешним баскетболистом "Локомотива-Кубани". В 2019 Дрю снова оказался в команде Единой лиги - польской "Зелена-Гуре". Перед сезоном 2020/21 американец заключил соглашение с саратовским "Автодором". Статистика в команде с берегов Волги у него такая: 13 игр, в среднем по 8,7 очка; 6,7 подборов.

Интересный факт: в каком бы национальном первенстве в Европе Гордон не играл, он всегда попадал в состав команды легионеров на "Матч Звезд".

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон