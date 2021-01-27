Власти Астрахани разработали единые требования к размещению на улицах города рекламных и информационных конструкций. По аналогии с дресс-кодом его назвали дизайн-кодом.

Чтобы рекламные вывески и щиты более органично вписались в масштабы города, специалисты указали их предельные размеры, допустимые конструкции, а также возможные места размещения.

Не разрешается, например, устанавливать рекламный щит в непосредственной близости от мемориальной доски или памятного знака, расстояние между ними должно быть не менее двух метров.

Запрещены также бегущие строки и баннеры. Для торгово-развлекательных и бизнес-центров, спортивных комплексов, кинотеатров, а также административных зданий должны разработать "комплексную схему рекламно-информационного оформления". Вся реклама на фасадах зданий должна согласовываться с мэрией.

Одновременно в городе идет демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций.