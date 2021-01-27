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27.01.2021 11:28
Рубрика: Власть

В Крыму пациентка умерла после поездки "скорой" по трем больницам

Текст: Илья Изотов
Шокирующий случай, показывающий несовершенство существующей схемы госпитализации онкобольных, произошел в Симферополе. Бригада скорой помощи провезла пожилую пациентку по трем стационарам, подбирая ей подходящий для лечения. В конце концов пенсионерка скончалась.

Случай с затянувшейся госпитализацией онкобольной обсуждался на сегодняшнем заседании оперативного штаба, посвященного противодействию коронавируса. Его участники признали, что из-за высокой нагрузки на медучреждения в условиях пандемии в республике фактически не соблюдаются нормативные сроки постановки диагноза и оказания медицинской помощи онкобольным.

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Сперва "скорая" доставила онкобольную в республиканскую больницу имени Семашко.

- Маршрутизацию там посмотрели и сказали, что нет возможности оказать содействие, направили в Луговскую больницу на этой же машине скорой помощи, - рассказал глава РК Сергей Аксенов. - В Луговской сказали, что не могут помочь, и отправили в Белогорскую больницу. Женщина в возрасте, и к огромному сожалению, она скончалась.

Точную причину смерти определят эксперты, но уже сейчас понятно, что маршрутизация тяжело больных раковых пациентов нарушена: ведь долгие разъезды бригады "скорой", возможно, стали одним из критических факторов, сделавшим смерть женщины неизбежной.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения РК Александру Остапенко и вице-премьеру по социальным вопросам вновь детально проанализировать маршрутизацию больных, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

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- Мы действительно видим, что из-за колоссальной загрузки медработников есть вопросы с временем подъезда, - считает Аксенов. - Такие моменты, когда "скорая" курсирует между больницами и между учреждениями, надо устранить. Должен быть старший, отвечающий за диспетчеризацию. Так не должно быть, что пациента сперва везут в одну больницу, потом выясняют, что в другую необходимо, а из другой - в третью.

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко заверил, что ведомство создаст так называемые "зеленые коридоры" для оказания медицинской помощи онкопациентам в первоочередном порядке.

- Согласно действующей нормативной базе срок установки онкодиагноза не должен превышать две недели, а время начала лечения - не более 30 дней, - пояснил министр. - И эти сроки, к сожалению, сегодня не выполняются.

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Сильно осложняет работу онкологической службы дефицит медицинских кадров: в 10 из 29 первичных онкологических кабинетов сейчас нет врачей-онкологов.

- На амбулаторном этапе укомплектованность врачами онкологами - 61 процент, в специализированных медорганизациях - 81 процент, - уточнил Остапенко. - Таким образом, всего в республике сейчас не хватает 42 специалиста-онколога.

Также онкологической службе региона нужны еще три линейных ускорителя и один аппарат для внутриполостной лучевой терапии. Дооснастить диагностическим оборудованием нужно и амбулатории полуострова.

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