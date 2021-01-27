"Выслушаю и помогу советом", "стану твoим виpтуальным cобеcедникoм, другoм, психологом", "совместные просмотры фильмов, тренировки, поход в кафе" - несколько десятков людей готовы временно и за деньги стать вашим другом. Эта услуга уже несколько лет популярна в российских мегаполисах, в Крыму же конкуренция среди "друзей" пока низкая, но спрос на них есть.

Виртуальные друзья на час уверены, что иногда проблемы легче обсудить с посторонним человеком. Своими клиентами они видят людей, у которых есть потребность в общении, но мало свободного времени, или которые не умеют заводить знакомства. С "другом" можно встретиться лично, а можно поболтать по телефону или в мессенджерах. Стоимость дистанционной "дружбы" - 400-500 рублей в час, личная встреча обойдется в 900-1000 рублей. Услуги московских и питерских "друзей" еще дороже - 1500-5000 рублей в час.

Среди тех, кто предлагает эту услугу, есть профессиональные психологи, преподаватели, инженеры, студенты.

"Это как разговор с попутчиком в тамбуре поезда. Если пожелаешь, я стану твоим слушателем (не психологом), собеседником или другом. Никакого укора, никаких упреков, нотаций, ненужных советов, снисходительного тона и осуждения.

Мое правило: не даю советов. Могу лишь высказать свое мнение (и то, если попросишь). Мне 45, и я имею за плечами богатый жизненный опыт", - пишет в объявлении Александр.

Есть "друзья", готовые общаться только с женщинами, которые хотят поделиться своими проблемами на работе, в отношениях с близкими. Кто-то скрывает свою личность и категорически отказывается от видеозвонков, а кто-то готов встречаться - ходить вместе в кафе, театры, походы, кино.

Обязательное условие для дружбы - никакого интима, оплата строго перед общением.

Наталья - студентка, будущий историк. "Друг на час" - ее дополнительный заработок. Девушка разместила объявления в соцсетях и на специальных платформах. Но клиентов пока немного.

- В основном звонят мужчины с предложениями интимного характера, есть звонки и от женщин, кому-то нужен собеседник, а кто-то звонит из любопытства, - рассказывает Наталья.

Оксана - психолог. Говорит, что ее "фишка" - не просто выслушать и поддержать, но еще и разобрать конфликтную ситуацию и дать "другу" совет. И многих это интересует, ведь поход к психологу обойдется намного дороже.

Елена приехала в Крым с материка. О том, что такая услуга уже давно там популярна, девушка не знала. Говорит, что решила стать "другом", потому что любит общаться, а у современных людей есть потребность в таких "друзьях".

- Я недавно разместила объявление, обратившихся немного, в основном это люди старше 30 лет. Есть те, кому скучно, у кого нет времени. Они хотят заполнить образовавшуюся пустоту, - говорит Елена.

Род деятельности и свою профессию девушка не раскрывает, но говорит, что много где поработала и контактировать с людьми умеет.

P.S.

А вот такая услуга, как "собутыльник на час", пока в Крыму редкость. Удалось обнаружить лишь несколько объявлений.

"Казалось бы, что можeт быть легче, чем завeсти нoвых дpузeй... Увы, этo не всегдa вoзмoжнo. Часто люди пpoсто теряют довepие к окружающим и оcтaютcя одни. Я пpедлaгаю вaм вocпользовaтьcя уникальным пpeдложением, абсолютно новым на нашем рынке - собутыльник на час!", - пишет в объявлении 57-летний Андрей Анатольевич.

Воспользоваться услугой он предлагает не только дома, но и в ресторане, кафе, на природе и даже "на лавке". Все расходы берет на себя приглашающий, гонорар "собутыльника" - 1000 рублей.

Пообщаться с ним не удалось. Когда Андрей Анатольевич понял, что пить с ним никто не собирается и нужна лишь консультация, сразу же бросил трубку.

"Друзья" на час уверены: спрос на их услуги будет расти. Как и конкуренция. Но останутся лучшие - вести интересную беседу с незнакомым человеком - это тоже искусство, им владеют не все.