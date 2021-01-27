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27.01.2021 08:45
Рубрика: Общество

Помирились через сто лет

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 16(8367)
На Дону перезахоронили останки неизвестных жертв Гражданской войны. Церемония прощания состоялась в хуторе Солонцовском, возле которого найдены были останки 96 человек, погибших с 1919 по 1924 год. На панихиду, кроме священников, пришли казаки верхнедонских станиц и хуторов, представители власти.

Братская могила была случайно обнаружена жителями хутора Солонцовского в донской "пустыне" Большие Буруны. Ветер сдул песок и обнажил останки 20 человек. Вскоре на месте страшной находки уже работали поисковики. Вначале участники экспедиции предположили, что найдено одно из так называемых санитарных захоронений Великой Отечественной войны. В прифронтовой зоне Донского фронта располагалось большое количество полевых госпиталей, и умерших от ран хоронили на месте.

Однако обнаруженные на раскопах предметы - нательные крестики, пуговицы мундиров лейб-гвардии Волынского полка, гильзы от винтовки Мосина с маркировкой 1917-1918 годов заставили изменить первоначальную версию.

- Найденные артефакты натолкнули нас на мысль, что люди погибли не в боях Великой Отечественной войны, а на два десятилетия раньше, во время Гражданской, - рассказал командир поискового отряда "Патриот" Андрей Попов.

Фото: Пресс-служба Группы "Эталон"
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Гипотеза подтверждается историческими фактами. В марте 1919 года в станице Вешенской вспыхнуло восстание, вызванное жестокими репрессиями и политикой расказачивания Троцкого. Трагические события подробно описаны в романе Шолохова "Тихий Дон", где главный герой Григорий Мелехов командует отрядом повстанцев, а его отца Пантелея от расстрела спасают местные казаки.

Заведующий лабораторией казачества ЮНЦ РАН, доктор исторических наук Андрей Венков полагает, что в захоронении обнаружены останки красноармейцев, так как в ходе восстания более пяти тысяч человек были взяты в плен. Часть из них перешла на сторону казаков, другие пошли батрачить или их обменяли на казаков, а вот комиссаров и большевиков казнили.

Поисковикам удалось восстановить примерную картину произошедшего в Больших Бурунах. Жертвы не оказывали сопротивления и перед расстрелом были раздеты. Стреляли с небольшой возвышенности, скорее всего, гарцуя на лошадях, так как гильзы оказались разбросаны хаотично, а раненых потом добивали шашками. Однако точно установить, кто погиб в песках, не представляется возможным.

Впрочем, на чьей стороне в Гражданскую войну ни сражались погибшие, за красных или за белых, каждый из них считал, что воюет за будущее своих потомков. А победителей в гражданских войнах, как известно, не бывает.

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