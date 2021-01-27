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27.01.2021 13:40

Прогулка с препятствиями

Незаконно возведенные объекты на муниципальной земле мешают безопасному движению
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Крым № 15(8366)
Жители симферопольского микрорайона просят городские власти обустроить безопасную пешеходную зону на перекрестке улиц Русской и Батурина. Из-за незаконной частной постройки все, в том числе женщины с колясками, вынуждены ходить по проезжей части. Есть решение администрации о сносе мешающего людям строения, но выполнять его собственник не торопится.
Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Взрослому человеку опасно ходить, а что говорить о детях? О родителях с колясками? Для маломобильных людей это вообще непреодолимое препятствие. Там лежит единственный путь к двум большим жилым комплексам. Мы видим, как город меняется к лучшему, прокладываются дороги, тротуары, благоустраиваются дворы многоэтажек. Этот же участок дороги остается опасным, - говорит Анна Силантьева. Ее дочка передвигается на инвалидной коляске.

Поддерживает местных жителей министерство труда и социальной защиты РК. Министерство направило в администрацию города письмо о необходимости приведения участка дороги в соответствие с градостроительными нормами. В том числе с теми, которые гарантируют доступность инфраструктуры для инвалидов.

Раньше на оживленном перекрестке даже не было светофора, здесь часто происходили ДТП с участием пешеходов. 300 горожан подписали обращение к администрации Симферополя с просьбой организовать доступное и безопасное движение. Светофор в конце прошлого года установили. Представители управления муниципального контроля администрации выехали на место, обследовали улицу Батурина. Обнаружили нарушения - собственник дома обустроил бетонный пандус с двумя ступенями на тротуаре. Эта конструкция на муниципальной земле препятствует ремонту тротуара и безопасному движению пешеходов.

Фото: Ярослав Бурыкин
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Владельцу выдали предписание о демонтаже до 9 ноября 2020 года. Но ничего сделано не было.

Жители опять обратились в администрацию и получили в конце года ответ, подписанный начальником управления дорожного хозяйства. Из него следует, что объект действительно незаконный, но для его демонтажа "необходима разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной строительной экспертизы". Власти не могут убрать препятствие из-за "отсутствия бюджетного финансирования".

"РГ" сообщили в департаменте городского хозяйства, что постановление комиссии по демонтажу самовольных объектов к ним не поступало. Что теперь собираются делать чиновники, "РГ" не рассказали.

Демонтажем незаконно установленных объектов в Симферополе занимается МБУ "Город". В 2021 году на снос в городском бюджете предусмотрено 600 тысяч рублей. Снесенные конструкции складируют на специальных площадках, владелец может забрать их только после оплаты всех расходов, связанных со сносом, транспортировкой и хранением этого имущества, а также расходов на восстановление объекта. В случае с владельцем подъезда к гаражу можно предположить, что получить компенсацию от него не удастся - выкупать асфальт он не будет.

Фото: Из личного архива жителей дома
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По словам общественников, подобные ситуации в Крыму не редкость. Во время ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из-за незаконных объектов, которые не снесли, дорожникам приходилось сужать тротуары.

Жителям микрорайона юристы советуют написать коллективное письмо главе республики и главе постоянной комиссии РК по экономической, бюджетно-финансовой и инвестиционной политике с просьбой выделить дополнительные средства на снос незаконного и небезопасного объекта. .

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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