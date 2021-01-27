Власти Ялты попытаются остановить застройку Пионерского парка в Алупке, "распиленного" на отдельные земельные участки еще во времена Украины. Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ялтинцев встревожила активность одного из земельных наделов, который начал устанавливать забор напротив школы №2 в Алупке. Горожане предположили, что следующий шаг - неминуемая вырубка кипарисов, ливанских кедров и черешчатых дубов. Как оказалось, наступление на очередную зеленую зону началось еще в украинские времена: тогда территорию вывели из категории парковых и отдали под индивидуальную застройку.

- Пионерского парка фактически нет и даже единого массива нет, - подтвердила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Есть пока еще зеленая зона, но "распиленная" в 2008 году на отдельные участки. Я благодарю нашу активную общественность, которая держит руку на пульсе. Такие зеленые зоны - наши легкие, и сегодня мы должны думать, что оставим после себя, своим детям - только лишь каменные джунгли или оазисы, которые, надеюсь, еще есть шанс спасти.

Пионерский парк сегодня, уточнила мэр - это более 10 участков, часть из которых уже перешла в частную собственность, а часть - в стадии дооформления документов.

- Самый большой участок - почти 80 соток,- отметила Павленко. - На него претендует юридическое лицо для строительства многоквартирного жилого дома на основании ранее выданных документов. Готовим документы - и отказываем в завершении оформления прав, поскольку не видим законных оснований. Еще примерно столько же земли разбито на небольшие участки площадью 6, 8, 10 соток. Большинство из них - уже в частной собственности.

Сегодня для общения с местными жителями на место выехали сотрудники администрации во главе с новым начальником департамента земельных и имущественных отношений Оксаной Лахиной. Чиновники сообщили, что администрация инициирует проверку законности отчуждения каждого участка. Если потребуется - материалы передадут в юридический департамент для претензионно-исковой работы, а в случае выявления противоправных фактов - в правоохранительные органы.