Новости

В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 16:37
ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона 16:34
"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов 16:32
В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах 16:30
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры 16:24
Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы 16:20
В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников 16:15
Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель" 16:12
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только 16:09
Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX 16:03
Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 16:12
Рубрика: Экономика

Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

У правительства Крыма нет оснований опасаться за будущее завода марочных вин "Коктебель", проданного на торгах на этой неделе. Это предприятие уже значительно модернизировано, и продолжит обновлять свою производственную базу. Об этом сообщил вице-премьер-министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

- Я неоднократно, в течение нескольких лет, посещал предприятие для контроля работы завода, - сообщил Рюмшин. - Владельцы предприятия работают уже более шести лет и зарекомендовали себя профессионалами своего дела.

Фото: Сергей Винник/РГ
В Крыму винзавод "Коктебель" продали за 110 млн рублей

За это время, по словам вице-премьера, на заводе "Коктебель" начал работу построенный цех купажирования вин емкостью 100 тысяч декалитров, закуплено новое оборудование. В 2019 году предприятие возобновило закладку виноградников. С этого времени высажены 77 гектаров винограда сортов Каберне-Совиньон и Пино Черный. Будущей весной запланирована посадка еще на 108 гектарах сортов Мерло, Санжовезо, Бастардо Магарчский и Пино Черный.

В общей сложности у винзавода около 1000 гектаров собственной земли в окрестностях поселка Коктебель. В дальнейшем предприятие намерено построить новые склады готовой продукции, вторую линию разлива производительностью 6000 бутылок в час и напорное отделение на 50 тысяч декалитров. Владеющий предприятием инвестор уже вложил в модернизацию винзавода около 850 миллионов рублей и намерен увеличить эту сумму до 1,5 миллиардов.

- Продажа объектов в частную собственность - это своего рода новый этап становления и развития предприятия, - сказал Андрей Рюмшин.

Новый владелец винзавода "Массандра" вложит в него миллиарды рублей

Вице-премьер отметил, что прокомментировал продажу предприятия в связи с множеством обращений в свой адрес по поводу дальнейшей судьбы завода.

Напомним, на этой неделе оставшаяся часть государственной доли в имущественном комплексе завода марочных вин "Коктебель" была продана на открытых торгах за 110 миллионов рублей. Всего на продажу были выставлены 73 технических помещения, включая склады, бытовки, а также земельные участки под ними. Сейчас завод производит 38 различных наименований вин, самым известным из которых является Мадера.

В регионах Экономика АПК Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков