Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель"

У правительства Крыма нет оснований опасаться за будущее завода марочных вин "Коктебель", проданного на торгах на этой неделе. Это предприятие уже значительно модернизировано, и продолжит обновлять свою производственную базу. Об этом сообщил вице-премьер-министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

- Я неоднократно, в течение нескольких лет, посещал предприятие для контроля работы завода, - сообщил Рюмшин. - Владельцы предприятия работают уже более шести лет и зарекомендовали себя профессионалами своего дела.

За это время, по словам вице-премьера, на заводе "Коктебель" начал работу построенный цех купажирования вин емкостью 100 тысяч декалитров, закуплено новое оборудование. В 2019 году предприятие возобновило закладку виноградников. С этого времени высажены 77 гектаров винограда сортов Каберне-Совиньон и Пино Черный. Будущей весной запланирована посадка еще на 108 гектарах сортов Мерло, Санжовезо, Бастардо Магарчский и Пино Черный.

В общей сложности у винзавода около 1000 гектаров собственной земли в окрестностях поселка Коктебель. В дальнейшем предприятие намерено построить новые склады готовой продукции, вторую линию разлива производительностью 6000 бутылок в час и напорное отделение на 50 тысяч декалитров. Владеющий предприятием инвестор уже вложил в модернизацию винзавода около 850 миллионов рублей и намерен увеличить эту сумму до 1,5 миллиардов.

- Продажа объектов в частную собственность - это своего рода новый этап становления и развития предприятия, - сказал Андрей Рюмшин.

Вице-премьер отметил, что прокомментировал продажу предприятия в связи с множеством обращений в свой адрес по поводу дальнейшей судьбы завода.

Напомним, на этой неделе оставшаяся часть государственной доли в имущественном комплексе завода марочных вин "Коктебель" была продана на открытых торгах за 110 миллионов рублей. Всего на продажу были выставлены 73 технических помещения, включая склады, бытовки, а также земельные участки под ними. Сейчас завод производит 38 различных наименований вин, самым известным из которых является Мадера.