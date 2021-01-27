Новости

В ФСБ разъяснили, из-за чего введена бесполетная зона в пригороде Геленджика 09:48
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
На Урале эвакуировали детские сады после сообщений о "минировании" 09:45
Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму 09:28
Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
В Финляндии и Швеции сообщили о новых умерших после прививки Pfizer 09:16
В Бурятии продлили действие ограничений из-за COVID-19 09:04
Малкин сравнялся с Ягром по очкам за "Питтсбург" 08:57
В 2021 году "Школа профессионального роста" в Москве примет 300 студентов 08:52
Три очка Проворова принесли "Филадельфии" победу над "Нью-Джерси" 08:47
"Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены 08:34
В Москве доступ к вакцине от коронавируса получат все таксисты и курьеры 08:20
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Айлендерс" 08:20
Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 08:20
"Манчестер Сити" вышел в лидеры чемпионата Англии 08:10
Москвичи сдали на утилизацию 25 тысяч новогодних елей 08:06
Врачи объяснили, что повышает риск заболеть COVID-19 у здоровых людей 08:03
"Интер" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии 07:55
Названа привычка, провоцирующая быстрый рост жира на животе 07:35
Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках 07:33
Ученые усомнились, что жирная пища вызывает болезни сердца 07:24
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран 07:00
В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек 06:55
На Чукотке возбудили дело о гибели работника на шахте 06:43
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 09:20
Рубрика: Общество

Когда сараи были дворцами

Ученые ищут разгадку столицы Золотой Орды
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 16(8367)
В нижнем Поволжье находятся сразу две столицы давно исчезнувшего государства Золотой Орды. В Астраханской области - Старый Сарай, в Волгоградской - Новый. Тюркское слово прижилось в русском языке, сегодня мы так называем хозяйственную постройку. Для монголов же оно означало "дворец". Известный футбольный клуб из Стамбула "Галатасарай" дает понять, что не только у нас словечко в ходу.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

В начале XIV века монголы перенесли свою столицу чуть севернее. Ее арабское имя - Сарай аль-Джедид ("Новый дворец"). Сегодня это окрестности села Царев в Ленинском районе Волгоградской области. Вот только при изучении золотоордынских городов возникает проблема отождествления самих населенных пунктов и их названий, которые сохранились в письменных источниках и на монетах.

Фото: wikipedia.org
На Аляске нашли место битвы русских колонистов с индейцами в 1804 году

- Нижнее Поволжье - это бывший столичный улус. Тут остались Селитренное, Царевское, Водянское, Мечетинское городища. Сарай аль-Джедид был основан ханом Джанибеком примерно в 30-е годы XIV века, в период расцвета Золотой Орды, - говорит профессор Анатолий Скрипкин. - Двор хана летом кочевал от Нижней Волги до Самары. А зимние крупные стоянки являлись центрами образования городов. Есть версия, что город назывался Гюлистан. Большинство монет, собранных в Царевском городище, имеют чекан с таким названием. Это пулы, медные деньги, которые ходили там, где их штамповали. Потому что везти их для торговли в другие города было невыгодно: номинал у них маленький. В отличие от золота и серебра медь была рассчитана на местное хождение.

Впрочем, некоторые исследователи считают Гюлистан пригородом аль-Джедида. Спорят даже по поводу того, сколько было столиц. Возможно, Новый Сарай даже не вторая, а третья по счету. А до астраханского Сарай-Бату был другой главный город, но с его местоположением историки тоже никак не определятся. Версия обоснованная: археологи не нашли в Селитренном городище слоев XIII века. А письменные источники говорят, что именно тогда Бату (в русской традиции - Батый (около 1209 - около 1255) приступил к созданию столицы.

Нередко можно встретить такое название новой столицы, как Сарай-Берке. Но Скрипкин полагает это наименование неправильным. Ведь Берке был родным братом Батыя. Соответственно, они были современниками. Город же появился несколькими десятилетиями позже.

В Волгоградском областном краеведческом музее хранится немало артефактов, найденных археологами при раскопках городища. Некоторые достаточно редкие, как, например, бронзовые бляхи с уздечки. На них изображен крылатый конь. Разумеется, извлекли из земли немало оружия: сабли, наконечники стрел. Когда сделали экспертизу костяных украшений колчана, выяснили, что ранее они были раскрашены (основные цвета - черный, зеленый и красный) и тоже украшены рисунками. Вот схематично изображен подбоченившийся мужчина с ромбовидной головой, у него между ног падают капельки. Похожие рисунки малюют школьники на стенах туалета. Если бы они интересовались археологией, то могли бы пояснить завучу, что символически изобразили оплодотворение земли.

Фото: H. Civalleri, Inrap
Во Франции найдено сакральное сооружение мезолита с черепом внутри

- Что потрясает в Царевском городище, так это наличие канализации и водопровода. В Царицыне же первый трубопровод появился в конце XIX века, - показывает сохранившиеся фрагменты трубы научный сотрудник отдела фондов музея Анна Кривошеева. - В Сарае жили не только монголы, там были и русские кварталы. Некоторые говорят, что русские были там рабами. Однако часто находят в их поселениях замочки. Рабам бы не давали закрывать свои помещения.

Есть предметы, предназначения которых специалисты до сих пор не могут понять. Например, сосуд с полой трубкой в центре, как у самовара. Но горло этого кувшина намертво закрыто крышкой. То есть что-то налить или насыпать в него можно, лишь перевернув кверху дном - там есть отверстие, горлышко внутренней трубки.

Кстати

Писатель Анатолий Егин выдвинул шуточную теорию миграции столиц по территории России. Приложив линейку к карте нашей страны, он заметил, что Санкт-Петербург, Москва и Новый Сарай находятся на одной прямой. Сначала столицей был Сарай, потом Москва, затем Санкт-Петербург. А после этого пошло в обратную сторону. Следовательно, после первопрестольной главенство должно вернуться на Волгу.

Фото: iStock
Историки установили причину падения Древнего Египта

Впрочем, на юге России на самом деле могла появиться вторая столица. Но уже в петровское время. Речь о Камышине (в то время - Дмитриевске).

- Дмитриевск строили на левом берегу реки Камышинки. Он должен был стать южной столицей - Петербургом на Волге. Но потом строительство свернули. Астраханский начальник Петр Хованский в 1708 году приказал людям переселиться на правый берег, ближе к крепости Камышинской. Петр I был возмущен самоуправством Хованского. Если бы тот дожил до того, как об остановке стройки узнал император, его бы выпороли или даже повесили, - рассказывает председатель Волгоградского регионального отделения Российского исторического общества Игорь Тюменцев.

Сегодня такое сложно представить. Но тогда власть на местах рассудила: до Бога высоко, до царя далеко.

Сегодня ученые довольно четко представляют себе планировку золотоордынских городов. Фото: Роман Мерзляков/РГ
В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России