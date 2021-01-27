В нижнем Поволжье находятся сразу две столицы давно исчезнувшего государства Золотой Орды. В Астраханской области - Старый Сарай, в Волгоградской - Новый. Тюркское слово прижилось в русском языке, сегодня мы так называем хозяйственную постройку. Для монголов же оно означало "дворец". Известный футбольный клуб из Стамбула "Галатасарай" дает понять, что не только у нас словечко в ходу.

В начале XIV века монголы перенесли свою столицу чуть севернее. Ее арабское имя - Сарай аль-Джедид ("Новый дворец"). Сегодня это окрестности села Царев в Ленинском районе Волгоградской области. Вот только при изучении золотоордынских городов возникает проблема отождествления самих населенных пунктов и их названий, которые сохранились в письменных источниках и на монетах.

- Нижнее Поволжье - это бывший столичный улус. Тут остались Селитренное, Царевское, Водянское, Мечетинское городища. Сарай аль-Джедид был основан ханом Джанибеком примерно в 30-е годы XIV века, в период расцвета Золотой Орды, - говорит профессор Анатолий Скрипкин. - Двор хана летом кочевал от Нижней Волги до Самары. А зимние крупные стоянки являлись центрами образования городов. Есть версия, что город назывался Гюлистан. Большинство монет, собранных в Царевском городище, имеют чекан с таким названием. Это пулы, медные деньги, которые ходили там, где их штамповали. Потому что везти их для торговли в другие города было невыгодно: номинал у них маленький. В отличие от золота и серебра медь была рассчитана на местное хождение.

Впрочем, некоторые исследователи считают Гюлистан пригородом аль-Джедида. Спорят даже по поводу того, сколько было столиц. Возможно, Новый Сарай даже не вторая, а третья по счету. А до астраханского Сарай-Бату был другой главный город, но с его местоположением историки тоже никак не определятся. Версия обоснованная: археологи не нашли в Селитренном городище слоев XIII века. А письменные источники говорят, что именно тогда Бату (в русской традиции - Батый (около 1209 - около 1255) приступил к созданию столицы.

Нередко можно встретить такое название новой столицы, как Сарай-Берке. Но Скрипкин полагает это наименование неправильным. Ведь Берке был родным братом Батыя. Соответственно, они были современниками. Город же появился несколькими десятилетиями позже.

В Волгоградском областном краеведческом музее хранится немало артефактов, найденных археологами при раскопках городища. Некоторые достаточно редкие, как, например, бронзовые бляхи с уздечки. На них изображен крылатый конь. Разумеется, извлекли из земли немало оружия: сабли, наконечники стрел. Когда сделали экспертизу костяных украшений колчана, выяснили, что ранее они были раскрашены (основные цвета - черный, зеленый и красный) и тоже украшены рисунками. Вот схематично изображен подбоченившийся мужчина с ромбовидной головой, у него между ног падают капельки. Похожие рисунки малюют школьники на стенах туалета. Если бы они интересовались археологией, то могли бы пояснить завучу, что символически изобразили оплодотворение земли.

- Что потрясает в Царевском городище, так это наличие канализации и водопровода. В Царицыне же первый трубопровод появился в конце XIX века, - показывает сохранившиеся фрагменты трубы научный сотрудник отдела фондов музея Анна Кривошеева. - В Сарае жили не только монголы, там были и русские кварталы. Некоторые говорят, что русские были там рабами. Однако часто находят в их поселениях замочки. Рабам бы не давали закрывать свои помещения.

Есть предметы, предназначения которых специалисты до сих пор не могут понять. Например, сосуд с полой трубкой в центре, как у самовара. Но горло этого кувшина намертво закрыто крышкой. То есть что-то налить или насыпать в него можно, лишь перевернув кверху дном - там есть отверстие, горлышко внутренней трубки.

Кстати

Писатель Анатолий Егин выдвинул шуточную теорию миграции столиц по территории России. Приложив линейку к карте нашей страны, он заметил, что Санкт-Петербург, Москва и Новый Сарай находятся на одной прямой. Сначала столицей был Сарай, потом Москва, затем Санкт-Петербург. А после этого пошло в обратную сторону. Следовательно, после первопрестольной главенство должно вернуться на Волгу.

Впрочем, на юге России на самом деле могла появиться вторая столица. Но уже в петровское время. Речь о Камышине (в то время - Дмитриевске).

- Дмитриевск строили на левом берегу реки Камышинки. Он должен был стать южной столицей - Петербургом на Волге. Но потом строительство свернули. Астраханский начальник Петр Хованский в 1708 году приказал людям переселиться на правый берег, ближе к крепости Камышинской. Петр I был возмущен самоуправством Хованского. Если бы тот дожил до того, как об остановке стройки узнал император, его бы выпороли или даже повесили, - рассказывает председатель Волгоградского регионального отделения Российского исторического общества Игорь Тюменцев.

Сегодня такое сложно представить. Но тогда власть на местах рассудила: до Бога высоко, до царя далеко.