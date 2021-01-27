На Урале эвакуировали детские сады после сообщений о "минировании"

В Свердловской области детские сады и школы получили сообщения о "минировании". Детей и сотрудников эвакуировали.

Так, в Екатеринбурге эвакуированы четыре садика. Воспитанники и работники распределены по другим учебным заведениям, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования города. Помимо того, по данным полиции, накануне в Камышлове из-за писем криминального характера пришлось эвакуировать два детских сада, школу и лицей.

- В Камышлове после поступивших электронных писем все объекты подверглись, как и полагается в таких ситуациях, тщательным проверкам. Ничего подозрительного, к счастью, силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на прилегающих территориях. Сегодня еще несколько аналогичных случаев было зафиксировано в Екатеринбурге, полиция проводит по ним проверку, - сказал "РГ" руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, за заведомо ложные сообщения о криминальном акте предусматривается лишение свободы на длительный срок. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция и ФСБ.