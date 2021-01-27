На Урале спасли роженицу с полным поражением легких из-за COVID-19

Челябинские врачи спасли беременную жительницу Магнитогорска, в критическом состоянии доставленную в ковидный госпиталь на вертолете центра медицины катастроф.

Пациентка находилась на 27-ой неделе беременности, однако из-за полного поражения легких шансы на благополучное рождение малыша были невелики, сообщили в среду в региональном минздраве.

- В течение месяца детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и ребенка, - рассказали в пресс-службе ведомства. - И им это удалось: на свет появился маленький Женя. Сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает. В отделении малыша уже прозвали "наше чудо".

Как пояснили в челябинской ОКБ № 2, сейчас мальчик в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Его мама долечивается рядом с сыном и не перестает благодарить медиков за две спасенные жизни.