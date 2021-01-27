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27.01.2021 10:21
Рубрика: Общество

На Урале спасли роженицу с полным поражением легких из-за COVID-19

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба минздрава Челябинской области Фото: Пресс-служба минздрава Челябинской области
Фото: Пресс-служба минздрава Челябинской области

Челябинские врачи спасли беременную жительницу Магнитогорска, в критическом состоянии доставленную в ковидный госпиталь на вертолете центра медицины катастроф.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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Пациентка находилась на 27-ой неделе беременности, однако из-за полного поражения легких шансы на благополучное рождение малыша были невелики, сообщили в среду в региональном минздраве.

- В течение месяца детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и ребенка, - рассказали в пресс-службе ведомства. - И им это удалось: на свет появился маленький Женя. Сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает. В отделении малыша уже прозвали "наше чудо".

Как пояснили в челябинской ОКБ № 2, сейчас мальчик в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Его мама долечивается рядом с сыном и не перестает благодарить медиков за две спасенные жизни.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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